“اليد الأهلاوية”: إنجازات واسعة وعودة مرتقبة لمنصات التتويج

بلال الغلاييني

عمان – تزدان خزائن النادي الأهلي بالكثير من كؤوس كرة اليد، والتي حققتها فرق النادي طيلة مسيرتها مع اللعبة، حيث يعتبر النادي الأهلي من المؤسسين لهذه اللعبة، عندما ساهم عدد من أبناء النادي إلى ادخال اللعبة إلى الأردن مطلع الستينيات، وفي مقدمتهم الراحل نظمي السعيد، بعد أن استغل دراسته والزملاء في مصر.

ويعتبر الأهلي من الأندية التي اهتمت كثيرا بهذه اللعبة، وما تزال رغم الصعاب التي تواجهها وخصوصا المالية، نتيجة الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم وما تتطلبه من مصاريف عالية في ظل سياسة الاحتراف، ورغم ذلك حافظ الأهلي على فرق اليد وقدم لها الدعم الوافر والرعاية المطلوبة، فنال الفريق الأول الكثير من الألقاب، مثلما ساهم بدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين وعلى مدى العقود الماضية.

ولا يختلف اثنان على أن اللعبة تراجعت في مستواها الفني، بعد أن ابتعد النادي عن الاهتمام بفرق الفئات العمرية وأصبح تركيزه فقط على فريق الرجال، ما حرم الفريق من الابتعاد ايضا عن منصات التتويج لأكثر من موسم، وهو مشهد غير مالوف ليس لأسرة الأهلي فقط، وإنما لكافة أسرة اللعبة والرياضة الأردنية.

ويتردد ان النادي الأهلي من خلال ادارته التي تعمل بشكل مؤسسي بقيادة عمر شقم، سارعت الى تدارك الأمور منذ الآن، حيث ابلغت الاتحاد عزمها على إعادة تشكيل فرق الفئات العمرية المختلفة، وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع من خلال فريق الشباب المشارك في البطولة المحلية، اضافة الى رغبة النادي في تشكيل مركز الواعدين، وهو المركز الذي يعتبر الأساس في عمليات التطوير في الإهتمام به.

الجميع يترقب عودة (اليد الأهلاوية) الى سابق عهدها عندما تربعت لفترات طويلة على قمة البطولات المحلية، وما يزيد من تفاؤل الجميع بهذه العودة وجود ثلة من الإداريين العاملين بالنادي اصحاب الخبرات في هذا المجال، ووجود الكم الكبير من الفنيين أصحاب الاختصاص والقادرين على قيادة الفرق المختلفة نحو منصات التتويج والتي اعتادت (اليد الأهلاوية) الصعود اليها.