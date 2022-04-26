“اليد الشاطئية” تخوض لقاءات ودية في معسكرها التدريبي الداخلي

بلال الغلاييني

عمان – يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين سلسلة من اللقاءات الودية، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد الذي يخضع اليه حاليا، والذي يسبق مشاركته التاريخية في بطولة العالم الثانية، التي تقام في مدينة هيراكليون اليونانية خلال الفترة من 14 ولغاية 19 حزيران (يونيو).

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الوطني في معسكر تدريبي داخلي اليوم في فندق الاتحاد، ويستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل، يتخلله خوض 4 لقاءات مع أحد الفرق المحلية، والتي تضم لاعبين مميزين لهم خبرات واسعة في “اليد الشاطئية”، حيث جاءت دعوة الفريق حتى يستفيد المنتخب الوطني من هذه المباريات القوية، وزياد الخبرات لدى اللاعبين.

وكان المنتخب الوطني قد شارك في بطولة الكرامة الودية، والتي جرت في مدينة إربد الجمعة الماضية، وشهدت مشاركة خمسة فرق، حيث تمكن الفريق من تحصيل المركز الثاني، في الوقت الذي وجد فيه الجهاز الفني بقيادة موفق فتح الله هذه البطولة فرصة مثالية للوقوف على الحالية الفنية التي وصل اليها الفريق، وما يحتاجه في المرحلة المقبلة، ولذلك تم تأمين اللقاءات الودية خلال المعسكر التدريبي.

من ناحية أخرى يواصل اتحاد اللعبة من اتصالاته المكثفة لتأمين معسكر تدريبي خارجي للفريق يقام خلال شهر آيار (مايو) المقبل، اضافة إلى محاولة الاتحاد تأمين معسكر تدريبي ثان يسبق توجه الفريق مدينة هيراكليون اليونانية التي ستحتضن منافسات بطولة العالم الثانية.

وقال رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي “برنامج الاعداد الفني الخاص بمشاركة الفريق في بطولة العالم يسير وفق المطلوب، ويهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية الكامل لكافة اللاعبين، خصوصا وأن بطولة العالم تحتاجة إلى اعداد مثالي نظرا لقوة المنتخبات المشاركة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الوحدات التدريبية، وزيادة عدد اللقاءات الودية، والاتحاد يعمل على تأمين كافة المتطلبات أمام هذا الفريق الذي شرف الرياضة الأردنية بشكل عام وكرة اليد على وجه الخصوص بتأهله التاريخي إلى بطولة كأس العالم.

ويذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية تأهل إلى بطولة العالم الثانية بعد أن جاء بالمركز الثاني في البطولة الآسيوية، التي أقيمت في إيران خلال شهر آذار (مارس) الماضي، بعد المنتخب الإيراني الذي توج باللقب، بينما جاء المنتخب القطري بالمركز الثالث.