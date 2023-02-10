“اليد الكفرسومية” تسجل إنجازا جديدا عن طريق الواعدات

بلال الغلاييني

عمان – نجح فريق كفرسوم بالتتويح بلقب دوري الواعدات لكرة اليد لموسم 2023، بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها الفريق والتي وضعته على منصة التتويج الذهبية أول من أمس، وكان أبرزها فوزه على فريق حرثا بنتيجة 13-10، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد برعاية رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي.

ويضاف هذا الإنجاز إلى العديد من الإنجازات التي حققتها “اليد الكفرسومية” خصوصا التي تتعلق بفرق الفئات العمرية، وهذا يؤكد على الدعم الكبير الذي توليه الهيئة الإدارية للنادي والقائمين على فرق كرة اليد.

مدربة الفريق رشا عبيدات والتي ساهمت من خلال خبرتها وحنكتها لعبت دورا كبيرا في تحصيل هذا الإنجاز الجديد للنادي، والذي يعزز من تطلعات النادي في مواصلة دعاية ورعاية لعبة كرة اليد، خصوصا وأن هذه اللعبة تعتبر من الألعاب التي لها تاريخ كبير في النادي ولطالما أنجبت الكثير من اللاعبين واللاعبات الذين رفدوا المنتخبات الوطنية على مدار سنوات طويلة.

وتقول المدربة عبيدات “استحق فريق كفرسوم هذا الفوز والتتويج في مسابقة رسمية وتعتبر من المسابقات المهمة لدى الاتحاد الأردني، والحمد لله قدم الفريق مستويات عالية في كافة لقاءاته والتي مهدت له الطريق في الوصول إلى منصة التتويج وتحصيل لقب جديد يضاف إلى الكثير من الإنجازات التي حققتها للعبة في النادي، حيث عزز هذا اللقب من ثقة الهيئة الإدارية والمسؤولين عن الفريق في مواصلة دعمهم ورعايتهم ليس لفريق الواعدات وإنما لكافة الفرق في النادي”. ويذكر أن بطولة الواعدات للموسم 2023 قد شهدت مشاركة فرق كفرسوم وحرثا وعمان والفجر ووداي السير والعربي والراية والبتراء، حيث أقيمت البطولة وفق نظام الدوري المجزأ بعد أن وزعت الفرق إلى مجموعتين، وتأهل إلى الدور قبل النهائي فرق كفرسوم وحرثا وعمان والفجر.