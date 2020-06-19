“اليد” يبدأ تنفيذ خطة عودة النشاطات وتجهيز الصالات لاستقبال التدريبات

بلال الغلاييني

عمان – بدأ اتحاد كرة اليد في تنفيذ خطة العودة إلى ملاعب على أرض الواقع، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لدعوة المنتخبات الوطنية (الشباب والواعدين) لاستئناف التدريبات بحر الأسبوع الحالي، ضمن برنامج فني وصحي حسب ما أشار اليه رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي، الذي أكد أن الخطة التي اعدها الاتحاد تشتمل على مجموعة إجراءات تهدف لإعادة الحياة إلى الملاعب، والبدء بإعادة تأهيل أركان اللعبة المختلفة، ويتطلب تنفيذ هذه الخطة أعلى درجات الحرص وسنحتاج إلى مراجعة الخطط والبرامج وتغيير أجندة بدء المسابقات لتتلاءم مع الوضع الجديد.

وأضاف المنسي أن المرحلة الأولى تضمنت التدريب عن بعد (مستقل وفردي)، من خلال اهتمام المدربين بالجانب البدني والتوافقي عبر تمارين التقوية البدنية، وإرسالها للاعب، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن التدريب الفردي (مع مدرب أو مع زميل)، بحيث يكون التدريب بدنيا ومهاريا مع وجود مدرب أو زميل ولا يتم هنا التواصل أو الملامسه الجسدية، والاحتفاظ دائما بمسافة لا تقل عن مترين، ويتم ذلك في الملاعب الخارجية، في الوقت الذي أوضح فيه أن المرحلة الثالثة، تشتمل على التدريب في مجموعة صغيرة في ملاعب خارجية (5 لاعبين كحد أقصى)، حيث يتم التدريب بدون تلاحم جسدي مع توفر المسافات الآمنة.

وذكر المنسي أنه يحظر على المدرب تبديل لاعبي المجموعة الواحدة، بحيث تبقى كما هي طيلة فترة التدريبات ولا يتم تبديل أي لاعب بالمجموعة الواحدة مع ضرورة مراعاة المدرب عدم تصحيح الأخطاء الفردية بالملامسة، أو بالتلاحم البدن.

وعن المرحلة الرابعة، أكد المنسي أن هذه المرحلة تتضمن التدريب في مجموعات صغيرة بالصالة أو الملعب المغلق، حيث سيتم بعد نجاح تجربة المرحلة الثالثة الطلب من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، الموافقة على فتح الصالات ومراكز التدريب (الجيم) أمام المجموعات الصغيرة.

وعن المرحلة الخامسة، أضاف: “هي مرحلة تدريب الفريق، بحيث يبدأ تدريب الفريق بدون التحام جسدي، والتركيز على تمارين التصويب، والتمرير الفردي.

أما المرحلة السادسة، فقال عنها المنسي: “يتم تدريب الفريق مع الالتحام، بحيث يتم تجميع الفريق بالكامل ويبدأ التدريب الاعتيادي البدني والمهاري مع الالتحام البدني.

وأضاف المنسي: “المرحلة السابعة فهي مرحلة المنافسات التجريبية (الودية) بدون جمهور، وستطبق بعد الحصول على الموافقات الرسمية من اللجنة الأولمبية، ووزارة الشباب.

وواصل: “المرحلة الثامنة، هي مرحلة المباريات الرسمية مع وجود الجمهور، وقبل البدء بذلك سيتم الحصول على الموافقات الرسمية قبل انطلاق المباريات.

نائب رئيس الاتحاد د. معين الشريف قال: “مع بدء جائحة كورونا كان الاتحاد شريكا فعالا في التوعية حول هذا الفيروس من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وإجابته على استفسارات اللاعبين وأركان اللعبة، وكنا المبادرين أيضا في تجهيز تعليمات الوقاية والصحة العامة الخاصة بلعبة كرة اليد، من خلال التعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، والاتحادين الآسيوي والدولي، بحيث كانت هذه التعليمات تتناسب والواقع الأردني ومستوى الجائحة في الاردن، وقد تم الاجتماع مع الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية وإطلاعهم على هذا التعليمات للبدء بتدريبات المنتخبات الوطنية كمرحلة أولى ومن ثم الاجتماع مع ممثلي الأجهزة الفنية والإدارية للأندية واطلاعهم على هذه الترتيبات والمساعدة على تطبيقها”.

وأضاف الشريف: “باتت صالة الأميرة سمية لكرة اليد جاهزة الآن لاستقبال التدريبات وسنقوم خلال هذا الأسبوع بزيارة لمدينة الحسن في إطار التعاون بين الاتحاد وإدارة مدينة الحسن في التجهيز لبدء تدريبات فرق كرة اليد في إربد في أقرب فترة ممكنة.