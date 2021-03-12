“اليد” يجري تعديلات على مواعيد بطولتي الشباب والشابات

بلال الغلاييني

عمان – أجرت لجنة المسابقات المنبثقة عن اتحاد كرة اليد، تعديلات على مواعيد مباريات بطولتي الشباب والشابات، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة عدد ساعات الحظر.

وأصابت التعديلات مباريات الدور الأول لبطولة الشباب، حيث يلتقي لحساب المجموعة الأولى يوم الاربعاء 17 آذار (مارس) الحالي حسب المواعيد الجديدة، فريقا يرموك البقعة ووادي السير عند الساعة الواحدة ظهرا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة وعند الساعة الثانية والنصف مساء فريقا أم جوزة وساكب.

ويلتقي بعد غد ولحساب المجموعة الثانية فريقا القوقازي والزرقاء عند الساعة الواحدة ظهرا في صالة الأمير محمد بالزرقاء، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الراية وعمان عند الساعة الثانية والنصف مساء، كما يلتقي يوم الخميس 18 من ذات الشهر فريقا القدس والزرقاء عند الساعة الواحدة ظهرا في صالة الأمير محمد بالزرقاء، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا عمان والقوقازي عند الساعة الثانية والنصف مساء.

ولحساب المجموعة الثالثة يلتقي يوم الثلاثاء 16 من ذات الشهر فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثانية والنصف مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

وكان الاتحاد حدد في وقت سابق يوم الثلاثاء 23 آذار (مارس) الحالي موعدا لإقامة مباريات الدور ربع النهائي بمشاركة ثمانية فرق، والذي يقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، والذي يشهد تأهل اربعة فرق إلى الدور قبل النهائي الذي يقام يوم السبت 27 من ذات الشهر، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد يوم السبت 3 نيسان (ابريل) المقبل موعدا لاقامة المباراة النهائية، وعلى ضوء معرفة الفريقين المتأهلين إلى هذه المباراة سيتم تحديد الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وكانت لقاءات البطولة قد شهدت في الجولات الماضية فوز فريق الراية على فريق الزرقاء بنتيجة 38-21، وفوز فريق القوقازي على فريق القدس بنتيجة

48-10، وفوز فريق يرموك البقعة على فريق ساكب بنتيجة 32-27، وفوز فريق أم جوزة على فريق وادي السير بنتيجة 24-21، وفوز فريق عمان على فريق الزرقاء بنتيجة

36-9، وفوز فريق الراية على فريق القدس بنتيجة 46-4، وفوز فريق عمان على القدس بنتيجة 32-8، وفةز فريق وادي السير على ساكب بنتيجة 25-24، وتعادل فريقا الراية والقوقازي 31-31، وتعادل فريقا أم جوزة ويرموك البقعة 28-28، وتعادل فريقا العربي ويرموك الشونة 22-22.

بطولة الشابات

وقرر الاتحاد ايضا اجراء تعديلات على مواعيد بطولة الشابات، وحسب التعديل الجديد تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد اليوم السبت اللقاء الذي يجمع بين فريقي العربي والبتراء عند الساعة الثانية مساء، وتشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب المباراة التي تجمع بين فريقي الفجر ووادي السير عند الساعة الثانية مساء.

وفي الجولة الأخيرة لمنافسات الدور الأول، التي تقام يوم السبت المقبل، يلتقي فريقا كفرسوم والعربي عند الساعة الثانية مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وبذات التوقيت يلتقي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب فريقا عمان ووادي السير

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم السبت 27 آذار (مارس) الحالي، والفريقان المتأهلان من هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 30 آذار (مارس) المقبل، وعلى وعلى ضوء معرفة طرفي المشهد النهائي سيتم تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وكانت لقاءات الجولة الأولى لمنافسات هذه البطولة قد شهدت فوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 25-15، وفوز فريق عمان على فريق الفجر بنتيجة 18-12.

عمان – أجرت لجنة المسابقات المنبثقة عن اتحاد كرة اليد، تعديلات على مواعيد مباريات بطولتي الشباب والشابات، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة عدد ساعات الحظر.

وأصابت التعديلات مباريات الدور الأول لبطولة الشباب، حيث يلتقي لحساب المجموعة الأولى يوم الاربعاء 17 آذار (مارس) الحالي حسب المواعيد الجديدة، فريقا يرموك البقعة ووادي السير عند الساعة الواحدة ظهرا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة وعند الساعة الثانية والنصف مساء فريقا أم جوزة وساكب.

ويلتقي بعد غد ولحساب المجموعة الثانية فريقا القوقازي والزرقاء عند الساعة الواحدة ظهرا في صالة الأمير محمد بالزرقاء، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الراية وعمان عند الساعة الثانية والنصف مساء، كما يلتقي يوم الخميس 18 من ذات الشهر فريقا القدس والزرقاء عند الساعة الواحدة ظهرا في صالة الأمير محمد بالزرقاء، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا عمان والقوقازي عند الساعة الثانية والنصف مساء.

ولحساب المجموعة الثالثة يلتقي يوم الثلاثاء 16 من ذات الشهر فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثانية والنصف مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

وكان الاتحاد حدد في وقت سابق يوم الثلاثاء 23 آذار (مارس) الحالي موعدا لإقامة مباريات الدور ربع النهائي بمشاركة ثمانية فرق، والذي يقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، والذي يشهد تأهل اربعة فرق إلى الدور قبل النهائي الذي يقام يوم السبت 27 من ذات الشهر، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد يوم السبت 3 نيسان (ابريل) المقبل موعدا لاقامة المباراة النهائية، وعلى ضوء معرفة الفريقين المتأهلين إلى هذه المباراة سيتم تحديد الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وكانت لقاءات البطولة قد شهدت في الجولات الماضية فوز فريق الراية على فريق الزرقاء بنتيجة 38-21، وفوز فريق القوقازي على فريق القدس بنتيجة

48-10، وفوز فريق يرموك البقعة على فريق ساكب بنتيجة 32-27، وفوز فريق أم جوزة على فريق وادي السير بنتيجة 24-21، وفوز فريق عمان على فريق الزرقاء بنتيجة

36-9، وفوز فريق الراية على فريق القدس بنتيجة 46-4، وفوز فريق عمان على القدس بنتيجة 32-8، وفةز فريق وادي السير على ساكب بنتيجة 25-24، وتعادل فريقا الراية والقوقازي 31-31، وتعادل فريقا أم جوزة ويرموك البقعة 28-28، وتعادل فريقا العربي ويرموك الشونة 22-22.

بطولة الشابات

وقرر الاتحاد ايضا اجراء تعديلات على مواعيد بطولة الشابات، وحسب التعديل الجديد تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد اليوم السبت اللقاء الذي يجمع بين فريقي العربي والبتراء عند الساعة الثانية مساء، وتشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب المباراة التي تجمع بين فريقي الفجر ووادي السير عند الساعة الثانية مساء.

وفي الجولة الأخيرة لمنافسات الدور الأول، التي تقام يوم السبت المقبل، يلتقي فريقا كفرسوم والعربي عند الساعة الثانية مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وبذات التوقيت يلتقي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب فريقا عمان ووادي السير

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم السبت 27 آذار (مارس) الحالي، والفريقان المتأهلان من هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 30 آذار (مارس) المقبل، وعلى وعلى ضوء معرفة طرفي المشهد النهائي سيتم تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وكانت لقاءات الجولة الأولى لمنافسات هذه البطولة قد شهدت فوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 25-15، وفوز فريق عمان على فريق الفجر بنتيجة 18-12.