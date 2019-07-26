“اليد” يشهر اتفاقيات لتطوير اللعبة اليوم ويعلن عن تحضيراته لاستضافة البطولة العربية

بلال الغلاييني

عمان – تبدأ عند الساعة العاشرة من صباح اليوم “السبت”، في مقر اتحاد كرة اليد بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، فعاليات ورشة العمل التي يقيمها اتحاد اللعبة للمدربين المختصين في تدريب الواعدين والناشئين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الألماني لكرة اليد، والتي تشمل العديد من المحاور والجوانب التي تهم اللعبة والتركيز على التدريبات المتعلقة باللاعبين الواعدين والناشئين.

ومع ختام ورشة العمل التي يحضرها المدربون المختصون في تدريب اللاعبين الواعدين والناشئين، يشهر الاتحاد اتفاقية التعاون مع الجانب الألماني، حيث تنصب بنودها على تطوير اللعبة والنهوض بها، كما ينتظر أن يوقع الاتحاد اتفاقية تعاون مع الجامعة الأميركية، والتي سيتم الإعلان عن بنودها اليوم.

وينفذ اتحاد اللعبة حاليا، مشروع مراكز الواعدين المنتشر في محافظات ومدن المملكة، والذي يشهد مشاركة أكثر من 600 لاعب يشرف على تدريباتهم مجموعة من المدربين المحليين، حسب ما أشار إليه رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي، الذي أكد نجاح هذا المشروع الذي بدأ يغذي اللعبة باللاعبين الموهوبين صغار السن، مثلما شدد على أهمية تطوير مراحل عمله في الفترة المقبلة، خصوصا وأن المشروع يلقى الدعم الكبير من مجلس إدارة الاتحاد ويقام ايضا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأندية المنتسبة للاتحاد.

مؤتمر عن بطولة الأندية العربية

ويتحدث رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، عن التحضيرات الفنية والإدارية الخاصة باستضافة الاتحاد لبطولة الأندية العربية الـ 35 للرجال والـ 4 للسيدات، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) ولغاية 3 تشرين الثاني (اكتوبر) المقبلين، والتي تشهد مشاركة واسعة من الأندية العربية حسب ما أعلنه الاتحاد العربي في الأيام الماضية.

وأشار د. المنسي، إلى أهمية استضافة الاتحاد لهذا الحدث الرياضي الكبير، في اطار البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير اللعبة، من خلال مشاركة الأندية الأردنية في مثل هذه البطولات العربية القوية والكبرى، موضحا أن الأردن يستضيف يوم 22 أيلول (سبتمبر) المقبل، مباراة كأس السوبر العربي التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي والغرافة القطري، في الوقت الذي شدد فيه على جاهزية الاتحاد وأسرته على استضافة هذه الأحداث واخراجها بالصورة الإيجابية التي تلبي طموحات الجميع.