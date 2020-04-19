“اليد” يعيد برمجة بطولاته كافة ويقيم دورة تدريبية عن بعد

بلال الغلاييني

عمان – خصص مجلس ادارة اتحاد كرة اليد جانبا كبيرا لمناقشة برامج الاتحاد المقبلة المدرجة على خطة نشاطاته للعام الحالي2020، والتي اصابها الخلل جراء توقف النشاطات واغلاق الملاعب بقرار من الحكومة، الذي جاء ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أجمع رئيس واعضاء الاتحاد على ضرورة اعادة الخطة كاملة لتتوائم مع المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في الجلسة المرئية التي عقدها الاتحاد برئاسة د. تيسير المنسي، الذي شدد على أهمية تكاتف أسرة الاتحاد في مساندة الجهات المعنية في مساعيها للخلاص من جائحة كورونا، موضحا أن الاتحاد سيعمل على إعادة برمجة نشاطاته وبطولاته المختلفة سواء كانت بطولة الشباب التي انطلقت قبيل هذه (الجائحة) أو النشاطات والبطولات الأخرى التي كانت ضمن خطة 2020.

واشار المنسي أن المنتخبات الوطنية (الشباب والشاطئية) اخذت حيزا مناسبا من مناقشات المجلس، خصوصا وأن هذين المنتخبين كانا يتدربان بصورة مكثفة قبل قرار وقف النشاطات استعدادا لمشاركتهما في البطولات والإستحقاقات الرسمية، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي كان من المفترض أن تقام في إيران، بينما يشارك المنتخب الوطني للشاطئية في البطولة الآسيوية للناشئين، التي تقام في بانكوك، حيث اكد المنسي أن الاتحاد ابقى على مشاركته في هاتين البطولتين بانتظار ما القرارات الخاصة بالاتحاد الآسيوي حول المرحلة المقبلة، وما تحمله من تغييرات بخصوص جائحة كورونا.

واوعز مجلس ادارة الاتحاد حسب المنسي الى لجنة المنتخبات الوطنية ضرورة التنسيق مع الأجهزة التدريبية للمنتخبات الوطنية لمتابعة تدريبات اللاعبين (المنزلية) للمحافظة على لياقتهم وجاهزيتهم في ظل توقف التدريبات، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد اقامة دورة تدريبية (مرئية) بمشاركة المدربين المحليين الذين يعملون مع الأندية ومراكز الواعدين، حيث يسعى الاتحاد إلى التنسيق مع أحد المحاضرين الدوليين للاشراف على فعاليات الدورة، التي تهدف الى تأهيل وصقل الجوانب الفنية للمدربين.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo