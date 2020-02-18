“اليد” ينجز نشاطاته المحلية والتركيز على الفئات العمرية ومراكز الواعدين

بلال الغلاييني

عمان – أنجز اتحاد كرة اليد نشاطاته كافة، التي دونها في روزنامة 2019، والتي اشتملت على الكم الكبير من البطولات المحلية للفئات العمرية كافة، مثلما ركز على اقامة الدورات التدريبية، والتي تعتبر من الأساسيات في عملية التطوير الشاملة، مثلما أخذ الجانب التحكيمي جزءا وافرا من البرامج، من خلال اقامة الدورات، وورشات العمل، والمحاضرات التقييمية التي تولت عملها لجنة الحكام ابان اقامة البطولات.

وأعطى الاتحاد مشروع مراكز الواعدين حيزا كبيرا من الاهتمام باعتباره “الأساس” في برامج التطوير، حيث تم التركيز على إقامة البطولات التنشيطية، إضافة إلى مواصلة المراكز عملها وفق المنهاج المعتمد، وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووجود الأندية ضمن هذا المشروع باعتبارها الحاضن للاعبين والمدربين.

المشاركات الخارجية، وخصوصا للمنتخبات المنتخب الوطنية، اقتصرت على مشاركة واحدة كانت من نصيب المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي جرت في تونس، وجاء فيها المنتخب الوطني في المركز السادس على لائحة الترتيب العام.

ألقاب البطولات المحلية

ألقاب البطولات المحلية توزعت بين الفرق سواء كانت في “بطولات الكبار” أو في بطولات الفئات العمرية، حيث تمكن فريق السلط من الفوز بلقب دوري أندية الدرجة الأولى، وحل فريق الأهلي بالمركز الثاني، بينما هبط إلى مصاف الدرجة الثانية فريقا عمان والكتة، وفاز فريق العربي بلقب بطولة كأس الأردن، وجاء بالمركز الثاني فريق السلط، وفاز فريق العربي أيضا بلقب كأس السوبر، وحل فريق السلط بالمركز الثاني، وفاز فريق يرموك الشونة بلقب دوري الدرجة الثانية، وجاء بعده فريق كفرسوم بالمركز الثاني، وصعد الفريقان معا إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

في الفئات العمرية، نال فريق العربي لقب بطولة الشباب، وحل فريق الحسين إربد بالمركز الثاني، وفي بطولة الناشئين فاز فريق عمان بالمركز الأول، وجاء بعده بالمركز الثاني فريق الحسين إربد، وفاز فريق أم جوزة بلقب بطولة الأشبال، وحل بالمركز الثاني فريق كفرسوم.

وفي منافسات (الإناث)، فاز فريق حرثا بلقب دوري الآنسات، وجاء بعده بالمركز الثاني فريق عمان، وفي بطولة الناشئات حل فريق وادي السير بالمركز الأول، تلاه فريق عمان بالمركز الثاني، وفي البطولة التنشيطية للواعدات تشارك فريقا عمان وكفرسوم بالمركز الأول، حيث اعتاد الاتحاد على اقامة مثل هذه البطولات سنويا، وهي تأتي ضمن برامج مشروع مراكز الواعدين.

بطولات تنشيطية

وشهد موسم “اليد” اقامة سلسلة من البطولات التنشيطية التي هدفت إلى تطوير المستوى العام وخصوصا للفرق واللاعبين، حيث أقيمت أكثر من بطولة تنشيطية لكرة اليد الشاطئية سواء في العاصمة عمان أو في إربد، مثلما أقام نادي الزرقاء بطولة تنشيطية لمراكز الواعدين في الزرقاء، وأقامت لجنة إربد بطولة تنشيطية بمشاركة اربعة فرق من الدرجتين الأولى والثانية.

وحظيت بطولات ونشاطات الاتحاد المنوعة بنجاحات كبيرة سواء من حيث عدد الفرق المشاركة ودور الأندية في المساهمة في نجاحاتها، والجوانب الإدارية التي اشرفت عليها لجان الاتحاد المعاونة، مثلما حظيت بحضور جماهيري غير مسبوق، كما نالت الكثير من الاهتمام من قبل وسائل الإعلام المختلفة التي كان لها دور كبير في إنجاح البطولات كافة.

نجاح الاتحاد في ادارة البطولات والنشاطات والبرامج المختلفة جعلت الاتحاد الدولي يشيد عبر موقعه الإلكتروني، ببرامج وخطط الاتحاد لتطوير اللعبة وزيادة رقعة انتشارها، حيث أبرز الموقع في تقرير مفصل دور الاتحاد في الاهتمام بالفئات العمرية وعلى رأسها مدارس الواعدين، والتي بدأ بتطبيقها قبل أكثر من عامين، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتأهيل المدربين، ومدرسي التربية الرياضية في المدارس من اجل التعامل مع هذه الفئة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة في الأردن.

وأكد الاتحاد الدولي على أنه سيدعم هذا المشروع بشكل مستمر من خلال الخبراء والمحاضرين، وتزويد تلك المدارس بالكرات والمعدات التدريبية التي تناسب هذه الفئة العمرية.

وأبرز التقرير تصريحات رئيس الاتحاد الدكتور تيسير منسي، والتي أكد فيها على أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة من اجل تطوير كرة اليد الأردنية، وبيّن المنسي أن الاتحاد استطاع من خلال مشروع الواعدين ان يضاعف أعداد اللاعبين واللاعبات ثلاث مرات خلال سنتين فقط من عمر الاتحاد، حيث أن استمرارية هذا المشروع وديمومته تأتي من التعاون بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب إضافة للوكالة الألمانية للإنماء واللجنة الأولمبية الأردنية.