“اليرموك” أول جامعة أردنية تجري “مناقشة عن بعد” لإطروحة دكتوراة

احمد التميمي

اربد – قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام – الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك مخلص العبيني، ان جامعة اليرموك وبحضور ومتابعة رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي، أجرت أول مناقشة لأطروحة دكتوراة عن بُعد، بسبب هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها المملكة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ان هذه المناقشة تمت لأطروحة الطالبة ماريا الطوالبة في الإدارة التربوية من كلية التربية، مبينا ان لجنة المناقشة تألفت من عميد كلية التربية الدكتور نواف شطناوي رئيسا ومشرفا، وعضوية كل من الدكتور علي جبران و الدكتور خليفة ابو عاشور والدكتور خالد الصرايرة مناقشا خارجيا من جامعة مؤتة.

وأِشار العبيني إلى أن اللجنة قررت في نهاية المناقشة اعتبار الطالبة ناجحة، لافتا إلى أن جامعة اليرموك هي أول جامعة أردنية تجري مناقشة أطروحة دكتوراة عن بعد لطلبتها.

وبين العبيني ان كل من نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور أحمد العجلوني و نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة، إضافة لمجموعة من عمداء الكليات قد حضروا وتابعوا مجريات المناقشة.