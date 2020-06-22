“اليرموك”.. إعادة تشكيل مجلس إدارة المدرسة النموذجية و مركز “الأميرة بسمة” – أسماء

اربد – الغد – قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، واستنادا إلى أحكام المادة رقم (6/أ) من تعليمات المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك، رقم (5) لسنة 2016، تشكيل مجلس إدارة المدرسة برئاسته، و على النحو التالي:

الدكتور أنيس الخصاونة/ نائب الرئيس للشؤون الإدارية/ عضوا.

الدكتور رئيس قسم المناهج والتدريس/ كلية التربية/ جامعة اليرموك / عضوا.

الدكتور مدير المدرسة النموذجية/ جامعة اليرموك / عضوا وأمنيا للسر.

الدكتور خالد الزعبي/ كلية العلوم/ جامعة اليرمو ك/ عضوا.

الدكتور سامي الصمادي/ كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة اليرمو ك/ عضوا.

الدكتور عبد الرؤوف الرجوب/ ممثل أولياء أمور الطلبة من غير العاملين في الجامعة/ عضوا.

الدكتور أحمد الشوحه/ ممثل المعلمين في المجلس/ عضوا.

السيدة غدير سمردلي/ ممثل المعلمين في المجلس/ عضوا.

كما وقرر كفافي و في ضوء تشكيل مجلس إدارة المدرسة النموذجية، تفويض الدكتور أنيس الخصاونة نائب الرئيس للشؤون الإدارية، برئاسة مجلس الإدارة نيابة عنه.

وعلى صعيد متصل قرر كفافي، واستنادا إلى نص المادة (6) من تعليمات مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرمو ك رقم (1) لسنة 2011، تشكيل مجلس المركز برئاسته، وعلى النحو التالي: