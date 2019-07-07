اليرموك تؤكد التزامها بقرار الحكومة فيما يتعلق بتسليم القطع الأثرية المستعارة

أحمد التميمي

إربد – اكدت جامعة اليرموك التزامها بالقرار الذي ستتخذه الحكومة فيما يتعلق بمصير القطع الأثرية الموجودة في متحف التراث الأردني بالجامعة.

كانت الجامعة استعارت هذه القطع من أحد المواطنين وفق اتفاقية أبرمت بين الطرفين عام 1988، وأنها ورغم هذه الاتفاقية التي تنص على تسليم الجامعة للقطع الأثرية للمعير بعد الحصول على الموافقة الخطية المحددة بقانون الاثار الأردني رقم (21) لعام 1988، إلا أنها لن تسلم القطع الأثرية إلى المعير إلا بعد صدور الموافقات الخطية الرسمية من الجهات الحكومية المعنية، ووفق أحكام القانون الأردني الحالي، وبإشراف مباشر من دائرة الآثار العامة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فيها مخلص العبيني أن الجامعة ممثلة بمعهد الاثار والانثروبولوجيا آنذاك كانت قد استلمت القطع الأثرية من المُعير حسب الأصول بعد حصولها على موافقة رسمية من وزارة الثقافة والتراث القومي وفق الكتاب (ث/ق/ 19/1011) بتاريخ 5/7/1988، مشيرا إلى أن الجامعة أبرمت الاتفاقية مع المعير لعرض القطع الأثرية في متحف الجامعة من منطلق دورها في نشر الوعي والمعرفة حول كل ما يتعلق بالإرث الحضاري والمحافظة عليه.