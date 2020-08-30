اليرموك تبدأ باستقبال طلبة بكالوريوس اللغة العربية للناطقين بغيرها

اربد – أعلنت جامعة اليرموك أنها ستبدأ اعتبارا من بداية العام الجامعي الجديد، باستقبال الدفعة الأولى من الطلبة الملتحقين في برنامج بكالوريوس” اللغة العربية للناطقين بغيرها” في كلية الآداب، والذي تنفردُ به بين سائر الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي إن استحداث هذا التخصص يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية، في التوسع بطرح تخصصات يحتاجها سوق العمل، في ظل تزايد إقبال الناطقين بغير العربية من مختلف الدول على تعلمها، ورغبة العديد منهم في الحصول على درجة البكالوريوس التي تمكنهم من تسلم وظائف ذات صلة بهذا التخصص.

وأضاف أنّ خطط برامج البكالوريوس الحالية لهذا التخصص في الجامعات العربية مبنية لتناسب بالمجمل الطلبة العرب الناطقين بالعربية، ولم تراع الناطقين بغيرها.

وأشار إلى أن رؤية جامعة اليرموك في هذا الصدد هو الريادة والتميز في منح درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وآدابها للناطقين بغير العربية، من خلال التميز في إعداد الطلبة، المنتسبين لهذا البرنامج من الناطقين بغير العربية، وتمكينهم منها على نحو يُسهم في رفد مجالات العمل المختلفة في غير البلاد العربية بخريجين ذوي كفاءة فاعلة مهاريا وأكاديميا.

وأشار كفافي إلى أن جامعة اليرموك بدأت في تسويق هذا البرنامج، من خلال مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة في عمان لإيفاد طلبتها للالتحاق فيه، كما جرى مخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميمه على السفارات والملحقيات الأردنية في الخارج.