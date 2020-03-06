“اليرموك” تتخذ اجراءات وقائية للتعامل مع فيروس كورونا

اربد – الغد – جه رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي دائرة الخدمات العامة للمباشرة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية حول مرض فيروس كورونا المستجد، تماشياً مع التوجيهات الوطنية للدولة بهذا الخصوص، وحفاظا على سلامة طلبة الجامعة وطلبة المدرسة النموذجية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وزوار الجامعة.

وقال مدير دائرة الخدمات العامة خليل ارشيدات أنه تم تشكيل فريق عمل للقيام بهذه الإجراءات الوقائية من خلال التعميم على موظفي الدائرة بضرورة الالتزام بالاحتياطات الازمة و التقيد التام بالاجراءات الصحية المثالية وخاصة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التعامل المباشر مع الطلبة و الموظفين .

وأضاف تم زيادة مرات و كميات التعقيم في قاعات المحاضرات و الممرات داخل حرم الكليات و المدرسة النموذجية و المكاتب الادارية ، إلى جانب تشكيل فريق عمل متخصص للقيام بعملية “الرش والتعقيم” داخل الحرم الجامعي والمدرسة النموذجية بالسوائل المعقمة بصورة مستمرة، مبينا أنه تم تزويد الدورات الصحية بالمعقمات ومواد التنظيف بكميات أكبر.

كما وانجزت دائرة العلاقات العامة والإعلام بإعداد نشرة توعوية و”بوسترات” تعريفية بمرض فيروس كورونا المستجد، و طرق الوقاية منه، لزيادة الوعي، والعادات الصحية التي يجب اتباعها للوقاية منه.

كما وقامت جامعة اليرموك وتعزيزا لتواصلها مع المجتمع المحلي ومختلف المؤسسات الوطنية، وعلى نفقتها من خلال دائرة العلاقات العامة والإعلام بطباعة نشرة خاصة حول مرض فيروس كورونا والوقاية منه لمحكمة صلح بني عبيد، ومثلها لمحكمة بداية اربد، كما وسيتم انجاز وتوزيع نشرات توعوية و”بوسترات” على المديريات الحكومية في إربد التي تشهد اقبالا من قبل المواطنين المراجعين لها للوقاية من المرض.