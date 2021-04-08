“اليرموك” تحصل على دعم لمشروع “تطوير قدرات الابتكار في الجامعات الأردنية وتعليم ريادة الأعمال”

عمان- الغد- حصلت جامعة اليرموك على الدعم لمشروع “تطوير قدرات الابتكار في الجامعات الأردنية وتعليم ريادة الأعمال (2021- 2023)” ضمن برنامج التبادل الأكاديمي الألماني “DAAD”.

و شارك نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني في الاجتماع الافتتاحي، حيث أكد على أن تطوير المجالات العلمية والأكاديمية والريادية يتم من خلال مجتمع جامعي متغير ومتنوع ملتزم بجذب المواهب الوطنية والدولية المتنوعة والاحتفاظ بها.

وتابع كما ويجب على هذا المجتمع الجامعي الإلتزام في إيجاد بيئة تعاونية منفتحة على التبادل الحر للأفكار، لتزدهر الأبحاث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، و ضمان أن يتمكن الأفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم.

وأشار المومني إلى أن موقف جامعة اليرموك الإبداعي، ينبع من انفتاحها على الأفكار الجديدة وأشكال التعبير والفضول الفكري وروح المبادرة، مبينا أن هذا لا يتحقق بدون أشكال التعاون وتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة مع جامعات محلية ودولية، و التي يمكن أن تنشئ هياكل و سياسات جديدة بالإضافة إلى تحديث القائم منها.

وشدد على أنه يجب أن نضع في اعتبارنا، بينما نمر بالموجة الثانية من جائحة كورونا، و ضرورة متابعة العملية التعليمية لريادة الأعمال وتوفير إدارة تعليمية شاملة في مجال ريادة الأعمال لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة واللاجئين على حد سواء.

واوضح رئيس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتور انس الصبح، ان هذا المشروع يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في الجامعات الأردنية، بدءًا من تحليل الاحتياجات إلى تحديد كيفية تنفيذ ريادة التعليم والتعلم بأفضل طريقة ممكنة في الجامعات الأردنية الثلاث الشريكة.

وأكد على أهمية دعم التواصل بين الجامعات من أجل تسهيل التبادل النشط لأفضل الممارسات، لافتا إلى أن أحد محاور التركيز المهمة للمشروع تتمثل في مشاركة الأكاديميين السوريين، وتأهيلهم الإضافي في مجال ريادة الأعمال.

ويسعى هذا المشروع إلى مواكبة التطور العلمي والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز علي تطوير العملية التدريسية والمناهج والخطط المتعلقة بريادة الأعمال.

كما ويهدف المشروع إلى التعليم المستمر لأعضاء هيئة التدريس في تطوير المناهج وريادة الأعمال، و تطوير محاضرة تطبيقية واحدة متعددة التخصصات حول ريادة الأعمال، و تأهيل الأكاديميين السوريين في تطوير المناهج وريادة الأعمال، و إنشاء شبكات مهنية في مجال ريادة الأعمال.

و تشارك في هذا المشروع، إضافة لجامعة اليرموك كل من الجامعة الاردنية والجامعة الهاشمية، و جامعة سارلاند في ألمانيا، فيما يضم الفريق البحثي من جامعة اليرموك الدكتور أنس الصبح مديرا، و الدكتورة آيه عكاوي، كما و يضم كل من الدكتور وجدان عكاليك من الجامعة الهاشمية، والدكتور أيمن حرب من الجامعة الأردنية، والدكتور نداء الله باجوا من جامعة سارلاند في ألمانيا كشركاء رئيسيين في هذا المشروع.