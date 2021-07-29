“اليرموك” تحقق مستوى متقدما في “تصنيفات التايمز” على المستوى المحلي والعربي

عمان- الغد- حققت جامعة اليرموك انجازا جديدا يُضاف إلى مسيرتها العلمية والاكاديمية، يتمثل بـ تحقيقها للمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات الأردنية، وفق تصنيف (التايمز) العالمي.

كما وحصلت “اليرموك” على ترتيب (61- 70) على مستوى الجامعات العربية في ذات التصنيف، من خلال التحسن الواضح في مجال التدريس، و عدد البحوث العلمية، وعدد الاستشهادات العلمية في قاعدة (سكوبس) العالمية لأعضاء هيئتها التدريسية في مختلف الكليات الانسانية و العلمية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، إن هذه النتائج تبرهن واقعيا على أن “اليرموك” وبهمة أبنائها حققت هذا الإنجاز بعد الجهود التي بذلها ويبذلها الزملاء أعضاء هيئة التدريس من خلال النشر في أرقى المجلات العلمية المحكمة في المستويين Q1 ,Q2.

وشدد على أن “اليرموك” تولي البحث والنشر العلمي أهمية خاصة، من خلال الاهتمام به و دعمه وتعديل حوافزه، لافتا في ذات السياق إلى أهمية المشاريع البحثية في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها من خلال زيادة عدد المشاريع التي تقدمت لصندوق دعم البحث العلمي، والتشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يخدم الجامعة ومسيرتها.

و أكد مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور عبد الله الخطايبة على أهمية الاستمرار في التحسين والتطوير لتحقيق المزيد من النتائج المميزة في مسيرة الجامعة خلال السنوات القادمة، من خلال الدعم الكامل لجهود أعضاء هيئة التدريس والالتزام بقرارات وتعليمات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتحقيق متطلبات الخطة الاستراتيجية التي أقرتها الجامعة.

وأضاف تكمن أهمية تحقيق هذه المراكز المتقدمة في هكذا تصنيفات اكاديمية دولية، في تعزيز مكانة وسمعة الجامعة، وبالتالي استقطاب طلبة وافدين من دول مختلفة حول العالم، وفي هذا تأكيدٌ واضحٌ على جدارتها وقدرتها على المنافسة من خلال طرحها لتخصصات وبرامج اكاديمية يحتاجها سوق العمل.