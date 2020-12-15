“اليرموك” تختار “إس تي إس” لتفعيل نظام “موودل للتعليم”



عمان- أعلنت جامعة اليرموك الأردنية عن اختيارها منصة شركة “إس تي إس” السحابية (STS Cloud) لتدشين نظام إدارة التعليم الإلكتروني (مودل Moodle Learning Management System (LMS) لضمان استمرارية العمليات التعليمية وتوافرها لتشمل طلبة الجامعة من التخصصات كافة والبالغ عددهم حوالي 37000 طالب، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية. كما وأعلنت عن ربط نظام المودل بأنظمة الجامعة المستخدمة من قبل أساتذتها وطلابها، بحيث تظهر للطلاب جميع موارد وأنشطة المقرر بما في ذلك الاختبارات والواجبات في منصة واحدة، كما تم ربط نظام المودل بنظام معلومات الطالب، وذلك لتمكين النظام من عرض المقررات المطروحة لكل عضو هيئة تدريس والطلبة المسجلين في تلك المقررات وفقاً للجدول الدراسي.

وحيث إن التعلم عن بعد يشكل نقطة التحول الرئيسية للقطاع التعليمي من مختلف المستويات، جاء هذا المشروع حرصاً من إدارة جامعة اليرموك ممثلة برئاسة الجامعة على تبني إستراتيجيات التحول الرقمي وتطبيقها، ضمن سياسات وخطط مركز التعلم الإلكتروني ومركز الحاسوب في الجامعة، إلى جانب برامج أتمتة العمليات التعليمية وضمان استمراريتها في ظل الظروف والمستجدات. وتعقيباً على الإعلان، صرح عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور سامر سمارة، قائلاً: “تم اختيار منصة شركة إس تي إس السحابية (STS Cloud) لما تقدمه من خاصية استضافة مخصصة لنظام الجامعة ولما تقدمه من مستويات عالية من أمن وحماية للمعلومات، إضافةً لما تتمتع به خدمات منصة شركة إس تي إس السحابية (STS Cloud) من درجات دعم فني ومستويات خدمة لا تقل عن نسبة 99.99 %، وتدار من قبل فريق عمل من المهندسين المميزين ذوي الخبرات العريضة، لا سيما أنها تتربع على موقع الريادة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة والمنطقة لما يزيد على ثلاثة عفود وتعد شريكاً استراتيجياً موثوقاً للجامعة في رحلتها للتحول الرقمي”.