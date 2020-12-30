“اليرموك” تخصص “كوتا” للطلبة العرب والأجانب للمنافسة فيها على بعثات خاصة

اربد – الغد – كشف رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، عن قرار مجلس العمداء الأخير، بتخصيص “كوتا للطلبة العرب والأجانب للمنافسة فيها على بعثات خاصة.

وبين خلال لقائه مجموعة من أعضاء مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب، بحضور رئيس المجلس / المستشار الثقافي الكويتي الدكتور بدر المطيري، بمقر المحلقية الثقافية الكويتية في عمان أنه تم تكليف عميد البحث العلمي والدراسات العليا، لوضع التعليمات الخاصة بها، كأن يتم منح المتفوقين منهم رواتب أو إعفائهم من الرسوم الجامعية.

وأشار إلى أن جامعة اليرموك، ومن خلال مكتب رعاية الطلبة العرب والأجانب في عمادة شؤون الطلبة، لن تألوا جهدا في سبيل توفير الرعاية الكاملة لهم، والتواصل الدائم معهم في سبيل توفير حياة طلابية مريحة، بوصفهم سفراء للأردن ولجامعة اليرموك بعد تخرجهم في بلدانهم حول العالم.

ولفت الهيلات، إلى أن جامعة اليرموك وبفضل بنيتها التحتية المميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تمكنت من مواصلة العملية التدريسية خلال الظروف المفاجئة التي فرضتها جائحة كورونا، منذ منتصف الفصل الدراسي الثاني الماضي، إلى جانب تحملها التكلفة المالية لتزويد طلبتها بحزم انترنت مجانية لتمكينهم من البقاء على تواصل مع أساتذتهم والتفاعل في محاضراتهم الدراسية عن بعد.

وقال أن “نوعية الخريج” هو جوهر و أهم ما تسعى إليه جامعة اليرموك وفق الخطة الاستراتيجة التي تسير عليها في مختلف برامجها الأكاديمية، من خلال اهتمامها و حرصها على تخريج كفاءات مؤهلة علميا وعمليا للدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه بجدارة واقتدار.

وأشار الهيلات إلى أن جامعة اليرموك قاربت من وضع الخطط اللازمة أكاديميا وإداريا لطرح برامج للدراسات العليا وخصوصا – برنامج الدكتوراه في تخصصات يطلبها الطلبة والباحثين الأردنيين والعرب، بحيث يكون لها الريادة في طرحها وبالتالي تحقيق التميز والإنفراد بها، كالإعلام والاقتصاد والقانون.