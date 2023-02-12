اليرموك ترفع رسوم 4 تخصصات

أحمد التميمي- رفعت جامعة اليرموك رسوم عدد من التخصصات اعتبارا من الدورة التكميلية.

وارتفعت ساعات التنافس في تخصص الاقتصاد والمصارف الإسلامية من 16 دينارا إلى 35، فيما رفع الموازي إلى 60 دينارا بدل 40.

أما القانون فأصبح 35 دينارا بدل 16 للتنافس، و60 دينارا بدل 50 للموازي، ومثل ذلك لتخصص التربية الرياضية واللغة الإنجليزية.

وبررت جامعة اليرموك تعديل رسوم الساعة المعتمدة التي تستوفيها في (4) تخصصات لمرحلة البكالوريوس هي: القانون، واللغة الانجليزية وآدابها، والتربية الرياضية، والاقتصاد والمصارف الإسلامية في ضوء ما تُجريه جامعة اليرموك من هيكلة لتخصصاتها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومُتطلباته، ووجود بعض التخصصات المُشبعة في الجامعة والتي تشهدُ إقبالا كبيراً من الطلبة في حين تشهد تخصصات أخرى ضعفاً في الإقبال رغم أهميتها في أسواق العمل، ولتحقيق الاتزان في عملية القبول في هذه التخصصات.

وأكدت الجامعة أنه تم تخفيض رسوم الساعات المعتمدة في تخصُصات أخرى تتبع لكلية الفنون الجميلة وهي تخصصي الموسيقى والدراما ويأتي ذلك من باب تشجيع المهارات الإبداعية للطالب وتوجيهه إلى تخصصات لا تشهد إقبالا رغم أهميتها وطلبها في سوق العمل على المستوى المحلي والعربي.