اليرموك تزيد رواتب موظفيها 30 ديناراً

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، إن مجلس الجامعة نسب في جلسته التي عقدت اليوم، إلى مجلس أمناء الجامعة للموافقة على إقرار زيادة مالية مقدارها 30 دينارا على رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين والفنيين في الجامعة اعتبارا من 1/1/2020.

وأضاف أن المجلس نسب أيضا لإبقاء نسبة علاوة الموازي والبرامج غير العادية للعاملين في الجامعة من الأكاديميين والإداريين كما هي دون تخفيضها، رغم إنخفاض عائدات الموازي لهذا العام، بالاضافة إلى احتساب مدة التجنيد العسكري “خدمة العلم” ضمن سنوات الخبرة للموظفين الإداريين، ودراسة كافة الطلبات المتعلقة بالتخصصات المطروحة لقبولات أبناء العاملين في الجامعة، أسوة بالجامعات الأخرى.

وشدد كفافي أن الجامعة تحرص على تحسين الوضع المعيشي للعاملين فيها، ومنحهم الامتيازات التي يستحقونها اسوة بالجامعات الأخرى، وبما يتناسب مع الأوضاع المالية للجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تؤمن بأهمية توفير الأمن والاستقرار الوظيفي والمالي للعاملين في الجامعة بما يمكنهم من بذل المزيد من العطاء والابداع وخدمة المسيرة التعليمية للجامعة، ودفع عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها الجامعة في كافة المجالات، والمحافظة على مكانتها الأكاديمية والعلمية على مستوى المنطقة.