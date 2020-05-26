اليرموك تستنكر استخدام اسمها وشعارها في صفحات مواقع ‏التواصل الاجتماعي

إربد – الغد – تستنكر جامعة اليرموك استخدام اسمها أو شعارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام، وغيرها) من أجل الترويج للخدمات، أو الأفكار المسيئة للجامعة أو للغير.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجامعة مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني أن الجامعة ستلجأ إلى محاسبة القائمين على هذه الصفحات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية، وسيتم إغلاق جميع الصفحات التي تستخدم اسمها أو شعارها، ومحاسبة أي شخص يسعى لتشويه صورتها والاعتداء على مواقعها الالكترونية.

وأشار إلى انه قد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الصفحات الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تحمل اسم وشعار الجامعة، وتتضمن محتوى ساخر، أو للترويج لبعض الخدمات، أو المعلومات المغلوطة حول مختلف القضايا الطلابية، الأمر الذي يمس باسم الجامعة العريق ويضلل بعض مستخدمي هذه المواقع من الطلبة والمجتمع المحلي، ويسيء لسمعة الجامعة محلياً وعربياً، وهذا ما لا يمكن للجامعة قبوله، وسيتم التصدي لهذه الإساءة بكل الوسائل والطرق المتاحة فنيا وقضائيا.

وأوضح العبيني أنه يمكن الوصول الى الصفحات الرسمية للجامعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال موقع جامعة اليرموك، او من خلال العناوين

فيسبوك : https://www.facebook.com/Yarmouk.U علما ان اسم الصفحة هو “جامعة اليرموك” باللغة العربية فقط ويوجد رمز التحقق (علامة الصح الازرق) بجانب الاسم وليس بجانب الصورة.

تويتر : https://twitter.com/yarmoukuni

لينكدان: https://www.linkedin.com/school/yarmoukuniversity