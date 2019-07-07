اليرموك تعتمد الترتيب الهجائي لجلوس الكادر الأكاديمي بالاحتفالات والمناسبات

أحمد التميمي

اربد – اعتمدت جامعة اليرموك الترتيب الهجائي لنواب رئيس الجامعة والعمداء في الجلوس بالاحتفالات والمناسبات الرسمية والخاصة، حسب كتاب أصدره رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي وعممه على الجامعة.

وفيما يتعلق بكتاب الخريجين السنوي والموقع الالكتروني للجامعة فيتم ترتيب أسماء نواب الرئيس حسب الأحرف الهجائية لأسمائهم والكليات حسب التأسيس.

ولرئيس الجامعة 3نواب وهم نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية والمالية ونائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية والإدارية ونائب الرئيس للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي، فيما يوجد في الجامعة 17 عميد للكيات المختلفة.

وكان رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي قرر تعيين مستشار رئيس الجامعة لشؤون الموارد البشرية وتطوير الأداء ومستشار لرئيس الجامعة لشؤون الأعلام.

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