إربدمحافظات

اليرموك تعتمد الترتيب الهجائي لجلوس الكادر الأكاديمي بالاحتفالات والمناسبات

منذ 43 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد التميمي
اربد – اعتمدت جامعة اليرموك الترتيب الهجائي لنواب رئيس الجامعة والعمداء في الجلوس بالاحتفالات والمناسبات الرسمية والخاصة، حسب كتاب أصدره رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي وعممه على الجامعة.

وفيما يتعلق بكتاب الخريجين السنوي والموقع الالكتروني للجامعة فيتم ترتيب أسماء نواب الرئيس حسب الأحرف الهجائية لأسمائهم والكليات حسب التأسيس.

ولرئيس الجامعة 3نواب وهم نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية والمالية ونائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية والإدارية ونائب الرئيس للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي، فيما يوجد في الجامعة 17 عميد للكيات المختلفة.

وكان رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي قرر تعيين مستشار رئيس الجامعة لشؤون الموارد البشرية وتطوير الأداء ومستشار لرئيس الجامعة لشؤون الأعلام.

[email protected]

مقالات ذات صلة

التكنو تدخل نادي أفضل 100 جامعة فتية في العالم

منذ 30 دقيقة

العقبة: مشروع “ابشري” يناقش رفع وعي المرأة العاملة بحقوقها

منذ 34 دقيقة

الكرك: العثور على جثة شاب في بلدة اريحا

منذ ساعتين

تسيير “دوريات الوشق” على شواطئ العقبة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock