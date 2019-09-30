“اليرموك” تقاضي النائب مراد بـ 3 دعاوى بتهم الذم والقدح والتحقير

أحمد التميمي

اربد – سجلت جامعة اليرموك 3 دعاوى لدى مدعي عام اربد، ضد النائب منصور مراد بتهم الذم والقدح والتحقير، بعد ان وجه خلال مؤتمر صحفي مجموعة من التهم للجامعة ولرئيسها بتهريب آثار وتسليمها إلى تاجر سوري الجنسية، وتعيينات مخالفة للأنظمة والتعليمات وهدر المال العام.

ووفق المستشار القانوني للجامعة المحامي أحمد قوقزة فإن النائب مراد استند إلى معلومات مغلوطة ومغرضة في القضية الأولى المشتكي فيها رئيس الجامعة، ما أضر بسمعة الجامعة على الصعيد الداخلي والخارجي في الوقت الذي تحتضن الجامعة 42 جنسية غير أردنية منهم طلبة البكالوريوس والماجستير وأعضاء هيئة تدريس وزوار.

ووفق لائحة الدعوى الثانية، فإن المشتكي وهو مدير مكتب رئيس الجامعة والذي انتقد النائب مراد تعيينه مديرا لدائرة الرقابة بدعوى أنه غير مؤهل لهذا المنصب لأنه يحمل شهادة مصارف إسلامية، متناسيا أنه يحمل شهادة من هيئة اعتماد من مؤسسات التعليم العالي في المجال المصرفي (الإدارة المالية) ومدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا مبادئ الإدارة وان ما قام به المشتكى عليه قد أضر بسمعة المشتكي وتناقله الموظفون والمجتمع المحلي.

وتقول اللائحة إنه عمل دكتورا مدرسا في جامعة عجلون الوطنية ونائب عميد شؤون الطلبة في نفس الجامعة كما كان يعمل في عمادة البحث العلمي في جامعة اليرموك بوظيفة سكرتير تحرير المجلة ومدير تحرير مجلة أبحاث اليرموك.

أما القضية الثالثة التي سجلت بحق النائب مراد، فتتلخص أن المشتكى عليه قام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه نقد لرئيس الجامعة على تعيين المشتكي نائبا له من اجل إسكاته، متهما الرئيس أن المشتكي سجل بحقه قضايا من قبل الرئيس ولم يحدد ما هي القضايا، علما انه لا وجود أصلا لمثل هذه القضايا مما أثار الشكوك تجاه المشتكي وأضر به وأن ما قام به المشتكى عليه قد أضر بسمعه المشتكي على الصعيد الأكاديمي والمجتمعي.

واشارت الدعوى أن المشتكي يحمل شهادة في الاقتصاد والإدارة وشغل عدة مناصب منها عميد البحث العلمي في جامعة مؤتة، وعميد في كلية العلوم المالية والإدارية في كلية جبل الحسين وعميد في كلية التخطيط والإدارة في جامعة البلقاء التطبيقية، ونائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة آل البيت والعديد من المواقع في الأردن وخارجه.

وقال النائب مراد في مؤتمر صحفي عقده في دار البرلمان الأسبوع الماضي، إن مديونية الجامعة ارتفعت منذ تسلم الرئيس الحالي مهماته لتصبح 40 مليون دينار، مدعيا أن كل المحاولات لإيجاد استثمارات ترفد الخزينة الجامعة أو مصادر تمويل قد فشلت.

وادعى أن رئيس الجامعة لم يعتمد سياسة ضبط الإنفاق ووقف الهدر المالي، بالرغم من حصول الجامعة على منحة تقدر بـ 5 ملايين دينار من دار الحكمة لتجهيز الصيدلة الصناعية في الجامعة.

وقال منصور إن رئيس الجامعة لم يستطع وقف التضخم الوظيفي في الجامعة لتصل نسبته إلى حوالي 50 %، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من ميزانية الجامعة، ولم ينجح في إيجاد برامج للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم الجامعة.

وادعى أن رئيس الجامعة عين موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي مخالفاً قوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، وضارباً بعرض الحائط نظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة.

كما بين أن رئيس الجامعة ارتكب مخالفات تتمثل بما يلي:

– مخالفته لجميع الشروط والإجراءات السابقة.

– مخالفته للمادة 109 والمادة 13، والفقرة (1) من المادة (14)، والفقرة (1) من المادة ( 53 ) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة.

– مخالفته الشروط والمواصفات الواردة في دليل وصف الوظائف الإدارية والفنية المعتمد لدى الجامعة لمن يشغل الوظائف الإشرافية، وخاصة مدير الدائرة الإدارية التي تشترط لمن يشغل هذه الوظيفة أن تكون درجته العلمية ذات علاقة بعمل الدائرة التي سيديرها فضلا عن توفر خبرة لديه لا تقل عن 15 سنة في الأعمال الإدارية وان يكون قد شغل منصب مساعد مدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

– خالف رئيس جامعة اليرموك القوانين والأنظمة ومحتويات وصف الوظائف الواردة في صفحة (17) والمتعلقة بمواصفات تعيين مدير الدائرة الإدارية، كما خالف شروط ومواصفات تعيين مساعد مدير الدائرة الواردة في صفحة (19) منها.

– أصدر رئيس الجامعة في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور قد فصل من الجامعة نتيجة الأخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء.

– المخالفات التي ارتكبها رئيس جامعة اليرموك هي ذات المخالفات التي ارتكبها سابقا بتعيين مدير مكتب الرئاسة في الجامعة بما يشكل مخالفة صريحة للنظام رقم (31) لسنة 2004 ومخالفته للنظام رقم (43) لسنة 2001، فضلاً عن مخالفته الوصف الوظائف الذي وافق عليه مجلس الجامعة في جلسته رقم (1) لسنة 2017.

– مارس رئيس الجامعة الضغط على مدير عام قسم الآثار في الجامعة من اجل تسليم أحد التجار (سوري الجنسية) قطع أثار ثمينة، وهناك العديد من الشهود الذين سمعوا رئيس الجامعة وهو يخاطب مدير الآثار العامة قائلا له ( خلصنا يا.. ع)، وقام الرئيس بتسليم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من أن الجامعة بحاجة لإبقاء هذه الآثار في متحفها.

وحذر النائب الحكومة من تسليم أي قطع أثرية، مشيراً إلى أنه سيعلن بالتفاصيل الكاملة حول تلك القطع الأثرية التي قال إنها “مهربة من الأردن” من دون علم دائرة الآثار الأردنية، وأضاف “كذلك تفاصيل الاتفاقية الباطلة بين الجامعة وتاجر الآثار المهربة”.

– خالف رئيس الجامعة نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قام الرئيس بتاريخ (1/ 10 / 2018 بدعوة أصدقائه والمشاركين في مؤتمر مجلة “أدومانو” الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي السعودي.

– خالف رئيس جامعة اليرموك كتاب رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤرخ بتاريخ (2/ أيلول / 2018 ) الذي يدعوه فيه لتشكيل لجنة للمراقبة والمساءلة المالية والإدارية في الجامعة لغايات تحديد مبادئ وقيم الشفافية والنزاهة والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات للجامعة تحت طائلة المسؤولية.

– قام رئيس جامعة اليرموك بتعيين نائب له بالرغم من أن النائب المعين قد أساء للجامعة وهاجمها على مبدأ المعارضة مما دفع برئيس الجامعة إلى تعيينه مقابل توقفه عن انتقاد إدارته للجامعة، بالرغم من أن الرئيس سجل ضده قضايا لدى محكمة اربد فكان التعيين على حساب الجامعة.