“اليرموك” تقدم قروضا بقيمة 81 ألف دينار لـ 305 طالبا.. وتخصص 143 مركزا لتشغيل طلبتها

إربد – الغد – قررت جامعة اليرموك منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من صندوق الطلبة وانطبقت عليهم شروط منح القروض، وعددهم (305) طالبا وطالبة.

ويعادل القرض المالي رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/2022 شريطة أن لا تزيد قيمة القرض عن رسوم ( 9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت قيمة القروض المقدمة، 81.567 دينار.

كما وتقرر تخصيص ( 143) مركزا لتشغيل الطلبة في وحدات الجامعة المختلفة للعام الجامعي 2021/2022 ضمن برنامج التشغيل الذي يتضمن تشغيل أي من طلبة الجامعة الراغبين بذلك وتنطبق عليه الشروط، بـ 60 ساعة عمل شهريا بمعدل 15 ساعة أسبوعيا وبواقع 5, 1 دينار عن كل ساعة، بحيث يتقاضى الطالب أجرا ماليا مقداره 90 دينارا عن كل شهر عمل.

وتعتبر جامعة اليرموك الوحيدة التي تدفع “دينار ونصف”، عن كل ساعة عمل بالنسبة للطلبة بين سائر الجامعات الأردنية التي تطبق نظام تشغيل الطلبة.