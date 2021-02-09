“اليرموك” تكرم الطالبة أبرار الربابعة لإتمامها حفظ القرآن الكريم

إربد – كرم رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات، الطالبة في الصف الثاني ثانوي / المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك، ابرار محمد الربابعة، وذلك لاتمامها حفظ القرآن الكريم كاملا.

وعبر الهيلات، عن اعتزازه وأسرة الجامعة، بهذا الإنجاز المميز للطالبة الربابعة، مشيدا بجهودها وتفوقها، الذي يعكس ثمرة تربية عائلتها اولا، وعائلتها الأوسع ثانيا و التي تشمل مدرستها وجامعتها.

وأشار الهيلات إلى أن حفظها لكتاب الله تعالى، يمثل انجازا لجامعة اليرموك، ومدرستها النموذجية، من خلال حرصها واهتمامها بتنمية المهارات وتعزيز النشاطات اللامنهجية، وبالتالي تحفيز ابنائها الطلبة على انجاز مثل هذه النشاطات ومن ثم المشاركة في المسابقات المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة التي ترفع أسم الجامعة والوطن.

من جهتها، شكرت الطالبة الربابعة، الدكتور الهيلات، وجامعة اليرموك والمدرسة النموذجية، على هذه اللفتة والتكريم، الذي من شأنه ان يكون حافزا لها ولزميلاتها وزملائها الطلبة لمزيد من الإبداع والتميز، خاصة بشكرها ايضا أسرتها ومعلماتها في المدرسة.

وأشارت إلى أنه استغرق حفظها لكتاب الله تعالي كاملا، مدة عام ونصف، حرصت خلالها على أن توازن بين دراستها و واجباتها المدرسية، و عملية الحفظ التي كانت تتم المتابعة ايضا من خلال مركز الفاروق القرآني، الذي لم يتوانى القائمين عليه من تقديم العون والمساعدة ايضا.

وحضر التكريم، كل من مدير المدرسة اسامة العزام، ومديرة المرحلة الثانوية ميسون الوقفي، و مسؤولة النشاطات والإعلام في المدرسة غدير السمردلي، بالإضافة لوالد الطالبة ابرار، استاذ الدعوة و الإعلام الإسلامي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد الربابعة.