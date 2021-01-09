“اليرموك” تمنح جميع طلبتها الذين تقدموا “منحا وقروضا” دراسية

احمد التميمي

اربد – قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات أن متابعة الأوضاع المعيشية للطلبة ومساعدتهم على استكمال مسيرتهم الدراسية تعتبر أولوية قصوى لجامعة اليرموك، مشددا على أن “اليرموك” لن تتوان عن تقديم كل ما هو ممكن من مساعدات مالية للطلبة لتمكينهم من استكمال دراستهم والحصول على شهاداتهم، وانطلاقهم إلى سوق العمل للمساهمة في تنمية المجتمع وخدمة وطنهم وأمتهم.

وقال خلال اجتماعه بلجنتي صندوق الطلبة وصندوق التبرعات في الجامعة، أن “اليرموك” وانسجاما مع الاهتمام الملكي السامي بالشباب وطلبة الجامعات وضرورة دعمهم وتذليل الصعاب أمامهم، بذلت جهودا كبيرة في سبيل توفير المساعدات المالية لكافة الطلبة المحتاجين ، شملت أعداد كبيرة من الطلبة وبقيمة إجمالية أعلى من تلك المسجلة في الأعوام الدراسية السابقة، مشيرا إلى أن الجامعة منحت قروضا ومساعدات مادية للطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط بقيمة إجمالية بلغت 122,484دينار.

ولفت الهيلات إلى أن جامعة اليرموك التي وضعت نصب اعينها رعاية أبنائها الطلبة ترفض أن يحول العامل المادي دون مواصلة الطلبة لحسن سير تعليمهم وأنها تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وأن الجامعة تجسد الحقيقة الجلية التي ينفرد بها مجتمعنا الأردني بأنه مجتمع الأسرة الواحدة وهي القيمة التي تعلمناها في مدرسة الهاشميين.

و اثنى عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد المزاوده على تعاون إدارة الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور نبيل هيلات الذي وجه العمادة إلى وجوب مراعاة أحوال الطلبة والتواصل معهم والعمل ما أمكن على حل قضاياهم الأكاديمية والمالية ضمن أقصى طاقات وامكانات متوفرة في جامعة اليرموك.

وأضاف المزاودة انه تم منح جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من صندوق الطلبة وانطبقت عليهم الشروط وعددهم ( 309) طالبا وطالبة قرضا ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها الطالب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/ 2021 شريطة أن لا تزيد قيمة القرض عن رسوم ( 9) ساعات دراسية معتمدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض 88,668 دينار.

واشار إلى منح جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم الشروط وعددهم ( 100) طالب وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها الطالب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021 شريطة أن لا تزيد قيمة المساعدة عن رسوم ( 12) ساعة دراسية معتمدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات 33,816 دينار.