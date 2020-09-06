“اليرموك” تنفذ المرحلة الثانية من الطاقة الشمسية لـ”تصفير” فاتورة الكهرباء

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، إن الجامعة باشرت العمل بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء أنظمة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، بكلفة تقدر بمليون وتسعمائة وعشرون ألف دينار.

وأضاف أن سير العمل لهذا المشروع تأثر بسبب تعطل القطاعات المختلفة في أثناء جائحة كورونا التي ألمت بالوطن والعالم، مبينا أنه وبمجرد عودة قطاع الإنشاءات للعمل في أيار الماضي، باشرت الشركة المحال عليها العطاء باستكمال تقديم المخططات التنفيذية للهيكل المعدني وتوزيع الخلايا الشمسية، وتقديم معاملات الترخيص اللازمة من شركة كهرباء اربد.

وأشار كفافي إلى أنه وبعد حصول المقاول على الاعتمادات اللازمة من دائرة الهندسة والإنتاج والصيانة في جامعة اليرموك، والموافقات الأصولية من شركة كهرباء اربد، بدأ التنفيذ للأعمال الإنشائية لمسارات الكوابل بين مواقع الأنظمة ولوحات التوزيع الرئيسية الموجودة داخل مباني الجامعة المختلفة.

وكشف كفافي، أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للأنظمة المختلفة إلى ستة ميجا واط ساعة خلال السنة التشغيلة الواحدة، مما يغطي الحمل الكهربائي للجامعة، لا بل ويزيد قليلا.

وتابع أن هذه الطاقة المولدة ستمكن الجامعة من “تصفير فاتورة الكهرباء الشهرية” وتساعد على تهيئة البيئة الصفية للطلبة والعملية الأكاديمية بشكل عام، من خلال تكييف وتدفئة القاعات والمدرجات المختلفة.

ولفت كفافي إلى أنه من المتوقع البدء بالتشغيل التجاري لبعض الأنظمة، ابتداءا من شهر كانون الأول لهذا العام، والانتهاء من تشغيل كامل الأنظمة وبطاقتها القصوى مع نهاية شهر آذار من العام المقبل.

Ahmad.altamimi@alghad.jo