“اليرموك” تنفرد عن الجامعات الأردنية بطرحها لـ”ماجستير اللغة الفرنسية”

إربد- أكد نائب رئيس جامعة اليرموك للكليات الإنسانية الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق ان من ابرز انجازات كلية الآداب للعام الحالي هو إطلاق برنامج الماجستير في اللغة الفرنسية ( علوم اللغة )، مبينا ان جامعة اليرموك تنفرد بهذا البرنامج بين سائر الجامعات الأردنية .

وأضاف أنه تم قبول 20 طالبا بهذا البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول الحالي، مشيرا إلى أن اثنين منهم الآن في جامعة نانت الفرنسية لقضاء فصل دراسي يحسب لهم كفصل دراسي في جامعة اليرموك، مؤكدا ان هذا البرنامج يعتبر بمثابة شراكة مع الجامعات الفرنسية بمساهمة من السفارة الفرنسية في عمان.

وأشار عبد الحق إلى أهمية هذا التخصص كونه أنه يفتح آفاقا واسعة في سوق العمل، مؤكدا أن الجامعة بتسهيل قبول الطلبة لهذا البرنامج، حيث يشترط للقبول فيه هو الحصول على مستوى ديلف B2 ، وفي حال عدم تحصيل هذه النتيجة يمكن للطالب أخذ مساقات استدراكية بواقع (6 ساعات ) كبديل عن هذا الامتحان.

وشدد على أن هذا البرنامج يعتبر انجازا كبير للجامعة، وكذلك بما يوفره من تسهيل للطلبة من شروط للقبول حتى لا يفقد الطالب مقعده الدراسي في حال أخفق في امتحان المستوى.

وأكد عميد كلية الاداب الأستاذ الدكتور محمد بني دومي أن القبول في هذا البرنامج ليس مقتصرا على الطلبة الأردنيين ، فلدينا طلبة عرب وأجانب ملتحقين فيه.

وتابع يستمر التسجيل في هذا البرنامج على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 ، ونعمل على تسهيل أمور الطلبة بإيجاد مساري الشامل والرسالة لهذا التخصص الجديد.

ولفتت رئيسة قسم اللغات الحديثة الدكتورة بتول المحيسن إلى أن الخطط الدراسية للقسم تم تجديدها وتحديثها وفق التطورات العلمية لتوفير الفرص الملائمة لخريجي القسم للالتحاق بسوق العمل بكفاءة واقتدار. صحافة اليرموك