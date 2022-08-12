اليرموك تنهي استعداداتها لاطلاق مؤتمرها العلمي الدولي العاشر لكلية الشريعة

اكد عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة اليرموك الاستاذ الدكتور ادم القضاة، ان ادارة الكلية انهت كافة الاستعدادات لاستقبال المشاركين في المؤتمر العلمي العاشر لكلية الشريعة والذي جاء تحت شعار ” البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا في كليات الشريعة: اشكالات وحلول مقترحة ” من اساتذة وخبراء ومختصين في العلوم الاسلامية وقضايا البحث العلمي والعلوم الشرعية وعددهم 27 باحثا.

وسيشارك في المؤتمر من داخل الاردن 12 باحثا ومن مختلف الدول العربية 15 باحثا , ضمن اوراق عمل محكمة خلال الفترة من 16 – 17 اب 2022 في قاعة المؤتمرات في رحاب جامعة اليرموك ,والمؤتمر سيعقد واجاهيا وفي حال تعذر الحضور من قبل المشاركين , ستتاح فرصة المشاركة عبر برمجية الاتصال المرئي زووم.

وقال ان البحث العلمي يعد اداة اساسية ومهمة لتطوير المجتمعات المعاصرة وتحديثها , فبه تشخص المشكلات وتقترح الحلول , ومنه يبرز الابتكار والابداع , ويمتاز البحث العلمي في الدراسات الشرعية عن العلوم الاخرى بمساسه المباشر بحياة الناس فكرا وسلوكا , والبحث العلمي يعد ركيزة اساسية في برامج الدراسات العليا حيث جعل ضمن مساقاتها الاكاديمية ومتطلباتها النهائية من مشروعات التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراة , ومن المفترض ان ينطلق النشاط البحثي بعد ذلك ويستمر باعتباره متطلبا من متطلبات العمل والتدريس.

واضاف انه وايمانا باهمية البحث العلمي كان لا بد لنا من وقفة مع هذا النشاط الاكاديمي المهم لتقييم مخرجاته وتصحيح مسيرته وتجويد نتاجاته , باحثين في سبل التأهيل له , و واقع الحال فيه واهم المعوقات التي تعترض طريق طلابه والحلول المقترحة لتذليلها وتجاوزها.

وبين القضاة اهم اهداف المؤتمر والذي يأتي بهدف الاسهام في تطوير مسيرة البحث العلمي في الدراسات الاسلامية وتحسين مخرجاته , والسعي الجاد في تمكين الطلبة من مناهج البحث العلمي وادواته لمواكبة مسيرة البحث العلمي المعاصر , وكذلك تقديم تصور واضح وشامل ومتكامل ودقيق للنهوض بالمسيرة البحثية لطلبة الدراسات العليا , وعرض نماذج من التجارب البحثية المميزة , واستعراض ابرز المعوقات والمشكلات التي تواجه البحث العلمي لدى الطلبة وسبل تجاوزها.

واضاف القضاة ان من اهم محاور المؤتمر تسليط الضوء على اشكالات البحث العلمي عند طلبة الدراسات العليا والحلول المقترحة حيث يتضمن المحور العديد من العناوين من حيث الاسس النظرية واختيار الموضوعات ومصادر المعلومات والنشر العلمي والاشراف والمناقشة والتشريعات الناظمة واثر الحصيلة العلمية والبحثية للطلبة , وكذلك واقع البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا في كلية الشريعة من حيث الاشتراطات المنهجية , واتجاهات الطلبة , ومؤشر اعداد الرسائل العلمية والبحوث المنشورة ومصادر دعم البحث , وعلاقة البحث العلمي بالمشكلات المعاصرة ودور مؤسسات المجتمع المحلي في تشجيع البحث العلمي وتطويره .