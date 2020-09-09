“اليرموك”: توسعة المبنى الإستثماري في عمان بكلفة 260 ألف دينار

إربد – الغد – قال مدير دائرة الهندسة والإنتاج الصيانة في جامعة اليرموك المهندس نعيم الخصاونة، أنه و ضمن خطة الجامعة، لتنفيذ جملة من المشاريع الإستثمارية، فقد شارفت أعمال توسعة مبنى الاستثمار/الجبيهة/عمان على الإنتهاء، حيث شملت التوسعة اضافة طابقين وروف للمبنى القديم بمساحة تصل الى 730م2، وبتكلفة اجمالية تبلغ 260 الف دينار.

وأشار إلى أن هذه الإضافة الجديدة ستمكن صندوق الإستثمار في الجامعة، من استغلال المبنى بصورة فعالة، مما يؤدي إلى زيادة ايرادات الجامعة من تأجير المبنى بزيادات مجزية، وبين أن عملية استثمار المبنى والمردود المالي من ذلك، سيمكن الجامعة من استرداد تكلفة البناء وثمن العقار في مدة لا تتجاوز 15 عاما.

وتوقع الخصاونة أن يتم استلام المبنى من قبل دائرة الهندسة والإنتاج والصيانة خلال الاسبوعين القادمين، حيث يقوم المقاول الآن بأعمال التفقد النهائية والإنتهاء من الفحوصات المطلوبة لمكونات المبنى والمصعد الكهربائي.