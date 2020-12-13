“اليرموك” توقع اتفاقية “منظومة تعلم إلكتروني”

إربد- تعزيزا لبنيتها التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقعت جامعة اليرموك اتفاقية مع شركة الخدمات الفنية – إس تي إس ، لتقديم خدمة “منظومة تعلم إلكتروني”، بما يتوائم مع خطتها الإستراتيجية و يخدم مسيرتها الاكاديمية والتعليمية، وخصوصا في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وما فرضته من التحول نحو التعليم عن بعد.

و قال رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، ان أهمية هذه الإتفاقية تكمن في تدشين نظام إدارة لـ التعليم الإلكتروني في جامعة اليرموك، بهدف ضمان استمرارية العمليات التعليمية وتوافرها لتشمل جميع طلبة واساتذة الجامعة من مختلف الكليات والبرامج الاكاديمية، بحيث تظهر للطلبة جميع موارد وأنشطة المقرر بما في ذلك الاختبارات والواجبات في منصة واحدة.

وشدد الهيلات خلال توقيعه على الإتفاقية التي وقعها مدير تطوير الاعمال للحلول السحابية و المتقدمة المهندس رامي الحنيطي من جانب شركة الخدمات الفنية، ان البنية التحتية المؤهلة لجامعة اليرموك في مجال تكنولوجيا المعلومات، مكنها و وفق الأرقام ومؤشرات دخول الطلبة إلى المحاضرات والإمتحانات، من المحافظة على استمرارية العملية التدريسية عن بُعد، وعدم توقفها خلال الشهور الماضية التي حتمتها ظروف طارئة غير متوقعة بسبب الجائحة.

و أشار إلى أن جامعة اليرموك تحرص على تبني إستراتيجيات التحول الرقمي وتطبيقها، ضمن سياسات وخطط مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة، ومركز الحاسب والمعلومات، إلى جانب برامج أتمتة العمليات التعليمية وضمان استمراريتها بما يتوائم و الظروف المختلفة.

من جانبه أكد الحنيطي على عمق الشراكة مع جامعة اليرموك، بوصفها احدى أكثر الجامعات ريادة و جاهزية للتحول الرقمي مدعمة برؤية شاملة و خطط و اضحة و أهداف مدروسة نحو النجاح والتميز.

وأعرب عن اعتزازه بإختيار جامعة اليرموك “للحلول المقدمة من منصة إس تي إس للحوسبة السحابية”، وبالتالي تجسيد إستراتيجيات التحول الرقمي للجامعة، مؤكدا على إلتزام الشركة بتوظيف خبراتها وشراكاتها المتعددة و المتنوعة على مدى السنين، للمضي قُدُماً نحو تنفيذ إستراتيجيات ناجحة تخدم جامعة اليرموك ومسيرتها.

و حضر توقيع الإتفاقية كل من نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات – مدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور سامر سمارة، ومدير مركز الحاسب والمعلومات المهندس اسحق مطالقة، ومديرة دائرة الرئاسة علا شاكر، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مخلص العبيني.