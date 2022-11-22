“اليرموك” ثالثا في جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة

حققت جامعة اليرموك، المركز الثالث في جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي، الذي نظمه مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية.

وجاء تحقيق هذا الإنجاز لجامعة اليرموك، من خلال الفريق الطلابي الذي شكله مركز الريادة والابتكار في الجامعة، للمشاركة بفعاليات هذا الأسبوع الريادي.

وضم الفريق كل من الطالب ياسر الشخشير والطالب عبد الحميد الدلقموني والطالب أنس الفار من قسم علوم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

وتقوم الفكرة التي شارك فيها الطلبة على إطلاق منصة إلكترونية باسم “e-tollab ” والتي تعتبر أول منصة مخصصة للتعليم الجامعي بشكل خاص، وتهدف إلى شرح وتبسيط جميع المواد الجامعية للكليات العلمية والهندسية والطبية والانسانية، يقوم عليها كادر مميز من المدرسين الحاصلين على درجة الماجستير بالإضافة الى أوائل الدفعات من مختلف الكليات والأقسام الأكاديمية.

كما وتهدف هذه المنصة إلى شرح المواد والمساقات، من خلال حل المشاكل وسد الثغرات التي يواجهها الطالب الجامعي اثناء دراسته، بطريقة متكاملة، تجمع ما بين وسائل مسموعة ومكتوبة، عبر رؤية تسعى لصناعة بيئة علمية، يتوافد اليها كل حريص على التعلم في بيئة اخلاقية إبداعية.

في ذات السياق، أكد مدير المركز الدكتور “محمد أشرف” العتوم، أن الجامعة تحرص دائما من خلال مركز الريادة والابتكار على مشاركة طلبتها بمثل هذه الفعاليات والنشاطات الإبداعية، مبينا أنه جرى تدريب الفريق الطلابي المشارك بهذه الفعالية من خلال بناء نموذج للعمل التجاري وآلية تقديم وعرض الأفكار.

وأضاف أنه تلا ذلك مرحلة التحكيم الداخلي لاختيار فريقين للجامعة من أصل 35 فريقا تقدموا لتمثيل الجامعة بهذه المسابقة، لافتا الى المستوى المتميز لطلبة الجامعة أثناء التحكيم الداخلي والوطني.