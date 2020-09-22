“اليرموك”: ثبوت إصابة “إبن أخ أحد الموظفين” بفيروس كورونا.. وننتظر نتائج الفحص

إربد- نفى مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام – الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك مخلص العبيني، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لموظف في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

وأضاف أن “أبن شقيق” الموظف، وهو لاعب كرة سلة في أحد أندية العاصمة عمان، من ثبتت إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن عائلة “الموظف” ممن خالطوا “المصاب” في انتظار وصول فرق التقصي الوبائي لفحصهم.

ولفت إلى أن جامعة اليرموك ومن خلال كوادرها المعنية، انتهت من إجراء عملية التعقيم الشاملة لمبنى عمادة البحث العلمي والدراسات، حيث يعمل الموظف، مؤكدا أن جامعة اليرموك لن تتردد في الإعلان عن اي إصابة حال تسجليها لأي من أعضاء هيئتها التدريسية أو الإدارية أو الطلبة “لا قدر الله “.

وتابع ان الجامعة قامت بإجراء الفحص وعلى نفقتها الخاصة للموظف المعني، وما زالت في انتظار النتائج، مبينا أنه تم إخلاء مبنى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا من الموظفين.

وأكد العبيني أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الإحتياطية اللازمة في حال ” ثبوت إصابة الموظف لا سمح الله”، من خلال إجراء فحص كورونا لكافة موظفي عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ممن خالطوا زميلهم، وإذا كانت النتيجة “سلبية”، فسيتم تطبيق معايير السلامة اللازمة من خلال التباعد وتخفيض تواجد الموظفين في المبنى، لافتا إلى أن الجامعة تعمل اصلا بنظام التناوب بين كوادرها البشرية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.