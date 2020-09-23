“اليرموك”: جميع إجراءات القبول للطلبة المستجدين ستكون إلكترونية

إربد- أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور موفق العموش، أنه وبسبب الظروف الإستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، فقد أنجز مركز الحاسب والمعلومات أتمتة جميع إجراءات القبول للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2020-2021.

وأضاف أنه لم يعد هناك حاجة في ضوء هذه الإجراءات الإلكترونية الجديدة للطلبة أو ذويهم، لمراجعة الجامعة كما كان في السنوات السابقة، مبينا أن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ على سلامة الطلبة ومنع التزاحم والتجمعات.

وقال العموش أن عملية الأتمتة هذه تتمثل بقيام مركز الحاسب والمعلومات بتحميل نتائج القبول الموحد على نظام معلومات الطلبة بعد تدقيقها من قبل دائرة القبول والتسجيل، ومن ثم إدخال قوائم الطلبة المقبولين على دفعات، تقوم بعدها دائرة القبول والتسجيل بالإعلان عن مواعيد استكمال إجراءات القبول وتخصيص موعد منفصل لكل دفعة على حدة.

وكشف العموش عن تطوير بوابات إلكترونية خاصة للطلبة المستجدين لغايات استكمال إجراءات قبولهم، تشمل إدخال الطالب المستجد لبياناته الشخصية وتحميل صورته (لغايات الهوية الجامعية).

وتابع يستطيع الطالب الحصول على رقم الدفع الالكتروني لغايات استخدامه في عملية دفع الرسوم المستحقة عليه، و المبينة في الجدول الكترونياً من خلال خدمة الدفع الإلكتروني أو من خلال فروع البنوك ومراكز القبض ومحلات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية.

وأشار العموش إلى أنه يتم طباعة “إشعار القبول المبدئي” من قبل الطالب نفسه الذي قام بتعبئة بياناته وحفظها، لافتا إلى أن طباعة “إشعار القبول النهائي” يكون بعد تسديد الرسوم.

وأضاف أن اشعار القبول النهائي يتضمن معلومات القبول وإسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب نظام معلومات الطلبة، لكل طالب وحساب بريده الإلكتروني الرسمي وكلمة المرور الخاصة به.

وتابع بعدها يتم تسجيل حزمة دراسية بشكل آلي من قبل الطالب المستجد نفسه وطباعة جدوله الدراسي.

ولفت العموش إلى إعداد دليلين إرشاديين لهذه الغاية هما: دليل إجراءات القبول الآلي للطلبة المقبولين ضمن قوائم القبول الموحد، ودليل إجراءات القبول الآلي للطلبة المقبولين ضمن قوائم الموازي، مبينا أنه سيتم نشرهما على البوابات الالكترونية المعدة للقبول وعلى موقع الجامعة الإلكتروني و صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي – الفيسبوك.

وأشاد العموش بتظافر جهود كافة العاملين في الجامعة من الكوادر البشرية في مختلف الدوائر لإنجاز هذه العملية، وخصوصا مركز الحاسب والمعلومات و دائرة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة والدائرة المالية، ودائرة العلاقات العامة والإعلام، وبقية الدوائر ذات العلاقة.