“اليرموك”: خلل فني بقبول 86 طالب في كلية الإعلام وتم التراجع عنه

احمد التميمي

اربد – قال الناطق الإعلامي في جامعة اليرموك مخلص العبيني ان خلل فني وقع أثناء قبول طلبة الدراسات العليا (الماجستير) للمتقدمين في تخصص الصحافة والإعلام وتم قبول 86 طالب .

وأشار إلى ان الجامعة أدركت الخطأ وتم التراجع عنه على الفور وخصوصا وان هذا الرقم الكبير من الطلبة لا يحقق شروط معايير مجلس التعليم العالي بتوفر أستاذة من اجل تدريس الطلبة.

وأكد ان الطاقة الاستيعابية لهذا البرنامج لا يتجوز 15 طالب وسيتم قبولهم وفق الشروط والأسس المعتمدة في القبولات الجامعية.

وكان النائب محمد بني ياسين خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد وزير التعليم العالي محمد ابو قديس التدخل والشكل السريع بما يتعلق بمطالبة جامعة اليرموك الذين تم رفض قبولهم في الجامعة.

وقال بني ياسين خلال جلسة الموازنة اليوم الأحد ان الجامعة قامت مؤخرا برفض قبول ٦٨ طالب في كلية الإعلام بعد أن كانت منحتهم القبول، وأن هذا الأمر بحاجة إلى التوضيح والأسباب التي تم رفضهم من أجلها بعد أن كان قد تم قبولهم.

وبين بني ياسين انه في حال لم يتم حل هذه المشكلة فسيتم اللجوء إلى القضاء والقانون.

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