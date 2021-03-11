“اليرموك”: طلبة يحولون رماد مخلفات كورونا الطبية الى خرسانة صديقة للبيئة- (فيديو)

إربد- الغد- يستعد فريق من طلبة قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك ، للمشاركة في مسابقة دولية ستعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، بفكرة مشروع تتمثل في استخدام المخلفات الطبية لفيروس كورونا في انتاج خرسانة صديقة للبيئة.

وقال المشرف على المشروع الدكتور فارس المطالقة، إن فكرة المشروع تتلخص بتفعيل رماد المخلفات الطبية باستخدام مواد كيميائية خاصة لإنتاج ما يسمى بالخرسانة الجيوبلمرية، مبينا أنه تم جلب رماد هذه المخلفات الطبية من محرقة مستشفى الملك المؤسس، و هي عبارة عن رماد للمخلفات الطبية بعد معالجته وحرقة بمحارق خاصة على درجات حرارة عالية للتخلص من المواد الضارة فيه.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى التخلص من رماد النفايات الطبية بشكل عام ورماد مخلفات كورونا بشكل خاص عن طريق استخدامه في انتاج خرسانه صديقة للبيئة، عن طريق التحفيز الكيميائي للرماد، وبالتالي تقليل الضرر البيئي والصحي الناتج عن دفنه.

وأكد المطالقة على أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الصحة والسلامة العامة للتعامل مع هذا الرماد، لافتا إلى أن طلبة المشروع قاموا بعمل تجارب مخبرية اثبتت نجاح الفكرة مبدئيا، كما و تم إنتاج فيديو يلخص الفكرة وآلية عملها، حيث تم ارسال هذا الفيديو للتقييم والمشاركة بهذه المسابقة.

وأشار المطالقة إلى أن هذه المسابقة موجهة لطلبة الجامعات في مختلف دول العالم وسيشارك فيها اكثر من 100 جامعة، لافتا إلى أن الجهة التي ستقيم المشروع هي “معهد الخرسانة الأمريكي”.

وتابع أن هدف المسابقة ومعايير التقييم، هي أن على الطلبة اظهار وشرح كيف يمكن ان يؤثر استخدامهم للخرسانة بشكل ايجابي على العالم بأسره، حيث يتم تشجيع الفرق الطلابية على استخدام وسائل ابداعية لتقديم وشرح فكرتهم والحلول المبتكرة، كما و سيتم تقييم الفديويوهات من لجان مختصة بحيث يشارك افضل 20 فكرة في مقابلات خاصة لتحديد المراكز الثلاثة الفائزة

وقال المطالقة إن عدد الطلبة المشاركين في المشروع سبعة وهم “نور المحاميد, ايمان الغزاوي, نداء مقابلة, سارة عبيدات, نسيم الرواشدة, جعفر بني ملحم و ايهاب الفقهاء”، كما استغرق العمل على الفكرة والتحضير للفيديو حوالي ثلاثة شهور من العمل المتواصل.

ولفت إلى أنه لا يوجد تكاليف مادية للمشروع، إذ تم اجراء التجارب المبدئية في مختبرات قسم الهندسة المدنية، مؤكدا على أن الفكرة ما زالت في بدايتها حيث سيقوم الفريق بتطويرها عن طريق اجراء المزيد من الدراسات الهندسية حولها.

وأشاد عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم بالجهود المبذولة من قبل الطلبة المشاركين بالمسابقة، مؤكدا على دعم إدارة الكلية لمختلف الأنشطة الطلابية لما لها من فائدة تنعكس على الكلية والجامعة والطلبة أنفسهم على حد سواء.

وشدد على حرص الكلية على اشراك طلبتها في المسابقات الدولية انطلاقا من الخطة الإستراتيجية لجامعة اليرموك، الأمر الذي يسهم في تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على الإبتكار والإبداع من جهة، وينعكس ايجابا على سمعة الكلية والجامعة محليا ودوليا من جهة أخرى.

يذكر ان النتائج لأفضل 20 فريق ستعلن يوم 22 من الشهر الجاري، فيما ستكون المقابلات يوم 28 من الشهر نفسه، فيما ستعلن النتائج للمراكز الثلاث الفائزة في 30 من هذا الشهر.

لمشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي :