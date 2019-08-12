“اليرموك”: فصل مؤقت لطالب “شتم” الجامعة

أحمد التميمي

اربد- فيما اكد عميد كلية الحجاوي في جامعة اليرموك الدكتور احمد الشمالي ان الكلية تحترم وجهات نظر طلابها وذلك بعد إيقاع عقوبة فصل مؤقت لطالب، قال رئيس اتحاد الطلبة، همام القرعان، إن عميد كلية الحجاوي وعد الاتحاد بالغاء عقوبة الفصل للطالب الذي قام بالتعبير عن رايه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم الاجتماع الاحد المقبل مع العميد لانهاء المشكلة.

واكد القرعان ان الاتحاد مستمر في مطالبته بحقوق الطلبة وهي مشروعة والمتمثله بالغاء الدفع المسبق للرسوم وتخفيض رسوم ساعات بعض التخصصات الجامعية.

وأوضح ان هذين المطلبين لا رجعه عنهما، وأن الاتحاد يعول على الطلبة للوقوف معهم خلال الايام المقبلة لتنفيذ المطلبين.

من جهته قال أحمد الشمالي لـ “الغد” إن أحد الطلبة قام بالسب والشتم عبر حسابه “الفيس بوك” قبل شهرين بحق اعضاء هيئة التدريس والكلية بطريقة تنال من سمعة الكلية، الأمر الذي تتطلب تشكيل لجنة تحقيق بحقه.

واشار الى ان اللجنة قررت فصل الطالب لمدة فصليين دراسيين وبعد ان تقدم الطالب باستدعاء استرحام لمجلس العمداء تم تخفيض العقوبة الى الفصل لمدة فصل دراسي واحد.

وأكد الشمالي أن الطالب كان اعتراضه على جدول الامتحانات فقام بكيل الاتهامات والاساءة للجامعة واعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أعضاء هيئة التدريس يتقبلون النقد البناء.

وأشار الى أن عمادة الكلية على تواصل مباشر مع ممثلين الكلية في اتحاد الطلبة وسيتم عقد اجتماعات مع ممثلين الكلية بعد عيد الأضحى للوقوف على مطالبهم.

ودعا الطلبة لعدم الاساءة للجامعة وأن باب الحوار مفتوح لأي طالب لديه مشكلة في الكلية وخصوصا وأن أي إساءه من شانها ان تسيء لسمعة الكلية في الداخل والخارج لما تتمتع بها من تمييز وابداع.

وكان الطالب في كلية الحجاوي أبدى رأيه ودعمه لفكرة الشارع الطلابي بالتعليق على المجموعة الرسمية لكليته ، ورفضه التهمييش الواقع على ممثلين الطلبة وتهميش آراء الشارع الطلابي سواء في داخل كلية الحجاوي او خارجها باي قضية كانت حتى ولو على صغائر الامور.

مما دفع بأحد إداريين عمادة كلية الحجاوي وهو مساعد عميد كلية الحجاوي بالرد عليه بتحويله للجنة تحقيق قضايا الطلبة بتهمة الإساءة .

واننقد اتحاد طلبة جامعة اليرموك في دورته السابعة والعشرين هذا الاجراء بحق أي طالب المطالبين بالحقوق وان يتم التعامل معهم بالقمع والتسلط والتغلغل داخل القوانين واستخدامها بغرض قمع الطلبة

ودان الاتحاد مثل هذه التصرفات الغير مبررة والجائرة بحق الطالب، مهددا بالتصعيد بداية الدوام الرسمي للجامعة في حال لم يتم التراجع عن القرار.

وكان مجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك لدورته السابعة والعشرون لوح الاسبوع الماضي بتقديم استقالة جماعية، احتجاجا على محاولات تهميش الاتحاد الممثل الشرعي الوحيد للطلبة والمخول الوحيد للمطالبة بحقوق الطلبة.

وحسب بيان اصدره الاتحاد ان المجلس وصل لطريق مسدودة بالحوار بدايةً بالرئاسة منتهيًا بعمادة شؤون الطلبة لأكثر القضايا الطلابية التي اثرت وانهكت قوى الطلبة.

وتتمثل مطالب الاتحاد بإلغاء الدفع المسبق لدفعة 2017 فما بعد واعادة النظر بالتقويم الجامعي الامتحانات مع وجود استثناء الى كليات الفنون، تأخير تسليم الهويات الجامعية لأكثر من فصلين.

كما شملت المطالب بتغيير نظام العلامات من المعدل المئوي وتطبيق نظام الرموز وتشديد الرقابة على نظافة واسعار المواد التي تباع بأسعار مرتفعة داخل الاكشاك والتي لا تتناسب مع مقدرة الطالب المالية.

وتضمن المطالب بالإسراع في تنفيذ البنية التحتية للكليات من صيانه للمقاعد المهترئة وتركيب مراوح وبرادي داخل قاعات التدريس وصيانة الحمامات داخل الكليات.

وأعلن الاتحاد تجميد كافة التعاملات مع جميع دوائر الجامعة بما فيها رئاسة الجامعة التي كان يجب عليها اتخاذ قرارات انقاذيه قبل الوصول الي هذه النقطة الحرجة.

وأكد البيان انقطاع الحوار لحين البدء بتنفيذ كافة المطالب الشرعية الطلابية التي وضعت في ثلاجة ديوان الرئاسة.

ووفق البيان ان الاتحاد سيقوم بتنفيذ كافة الاجراءات من أجل توحيد الصف الطلابي واتباع كافة اساليب الضغط على الجهات المعنية بالقانون من اجل الوصول الى شرعية تنفيذ المطالب بالقانون.

واشار البيان الى ان الشارع الطلابي يقف بجانب الاتحاد ويشد من وازره وعزيمته ويرفض منهجية ممارسة الضغوط وتجميد المطالب الشرعية ومحاولات لتفتيت الكتلة الطلابية، ورفض منهجية تغييب الوعي الطلابي، وضرب مطالب الشارع الطلابي التي تضر وتؤذي وحدة الجسم الطلابي من كافة الابعاد.