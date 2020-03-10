“اليرموك”: لجنة “للتعليم عن بُعد” وأخرى للطوارئ تحسبا لتوقف الدراسة

احمد التميمي

اربد- قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، أنه وعلى ضوء انتشار فيروس كورونا في الدول المجاورة، وبناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، وحرصا على المصلحة العامة، قرر مجلس العمداء في جلسته التي عقدت أمس الأثنين، تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعضوية عمداء كليات كل من “التربية، الحجاوي للهندسة التكنولوجية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، البحث العلمي والدراسات العليا”، ومدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، ومدير مركز الحاسب والمعلومات، ومدير دائرة القبول والتسجيل.

وأضاف ان مهام هذه اللجنة سيكون تسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالإعداد لتدريس المساقات المطروحة من خلال الانترنت ووسائل الإتصال المتاحة (Online Teaching) والتعليم عن بعد بدءا بالمساقات التي تسمح طبيعتها بهذا النوع من التعليم وانتقالا للمساقات الأخرى، استعدادا لاحتمال توقف الدراسة (لا سمح الله) نظرا للظروف الصحية السائدة بالتعاون مع عمداء الكليات.

وبين كفافي ان مجلس العمداء قرر ايضا تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية، وعضوية عمداء كليات كل من ” التربية، الشريعة والدراسات الإسلامية، القانون، السياحة والفنادق، الطب، الصيدلة”، ومدير دائرة الرئاسة، ومدير دائرة الأمن الجامعي، لوضع خطة طوارئ للجامعة، والعمل على تنفيذ بنود هذه الخطة، تحسبا لأي تطورات سلبية قد تطرأ على الوضع الصحي في المملكة ( لا سمح الله) وعلى ضوء انتشار مرض كورونا في الدول المجاورة.

وأشار إلى أن مجلس العمداء قرر ايضا وقف مشاركة الطلبة في كافة أشكال التجمعات من احتفالات وأنشطة، من شأنها ان تزيد الاكتظاظ، والإزدحام أو أية فعاليات أخرى داخل أو خارج الجامعة، حفاظا على سلامتهم، كما قرر المجلس ايضا وقف مشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في أية مؤتمرات أو نشاطات تقام خارج المملكة.

وبين كفافي أن مجلس العمداء قرر أيضا، التعميم على جميع الطلبة الوافدين في الكليات بعدم السفر إلى دولهم، تحسبا لإمكانية عدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة، إذا استدعى الأمر وقف حركة تنقل الأفراد برا وجوا من بلدانهم إلى المملكة، مما قد يعطل ويؤخر دراستهم.