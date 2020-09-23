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“اليرموك”: نتيجة فحص كورونا “لموظف البحث العلمي” سلبية

منذ 3 ساعات

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أحمد التميمي

إربد- قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام – الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك مخلص العبيني، إن نتيجة فحص كورونا “لموظف عمادة البحث العلمي والدراسات العليا”، والتي ظهرت صباح اليوم – الأربعاء، جاءت سلبية.
ودعا العبيني وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نشر المعلومة وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أن جامعة اليرموك لن تتردد في الإعلان عن أي حالة قد تسجل.
ولفت إلى عودة الموظفين إلى عملهم في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، بعد أن تم تعقيم المبنى ، وأخذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة ، والتباعد الاجتماعي وتخفيض نسبة العاملين منهم.

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