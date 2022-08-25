اليساري هو متشرد

هآرتس

بقلم: يوسي كلاين

لا يوجد من يصوت لليساري. هناك أحزاب يسار لكنها ليست من أجله. اليسار عندنا هو أن تخرج من المناطق وأن تفصل الدين عن الدولة. ليس اشتراكية (ربما في الهامش، وربما بعد تطيير بيبي). لا يوجد حزب يسار ليقول: “المناطق والدين خطوط حمراء بالنسبة لنا. من ناحيتنا نحن سنجلس إلى الأبد في المعارضة ولن نجتاز هذه الخطوط”.

لا توجد لأحزاب اليسار عندنا خطوطا حمراء. فهي صهيونية، والأحزاب الصهيونية لا توجد لها شروط. اليساري توجد له خطوط حمراء تمنعه من انتخاب أحزاب صهيونية. هو ليس صهيوني، هو يعرف مكانه. الصهاينة هم الجنود والمستوطنون في المناطق، أيضا بيبي وبن غبير. أيضا الأصوليون والعرب يمكنهم السماح لأنفسهم ألا يكونوا صهاينة.

ما الصهيونية الآن؟ بعد أن أنشأت الوطن القومي للشعب اليهودي قامت الصهيونية بطي الراية وأبقت السؤال مفتوحا. من غير الواضح أي وطن كانت تقصد. هرتسل كان يعرف. فقد كتب عن المساواة للجميع والفصل بين الدين والدولة. ولكن لو أنه كرر هذا الآن فإن بن غبير لم يكن ليفكر مرتين قبل تحميله على شاحنة.

الصهيونية ذهبت ولكن الشعار بقي، ضبابي ومفتوح للتفسيرات. الوطنية الدينية سيطرت عليه وعلمت في ظله أجيالا من الأولاد الذين أصبحوا معلمين وعلموا مئات آلاف الطلاب. لقد أخذت اليهودية رهينة، وارتكبت الجرائم برعايتها، واتهمت منتقديها في الخارج باللاسامية واتهمت منتقديها في الداخل بعدم الوطنية.

الوطنية الدينية المتطرفة صادرت أيضا الوطنية. أنا غير صهيوني ولكني وطني أكثر من بن غبير. هناك الكثير من العرب يحبون وطنهم بدرجة لا تقل عن سموتريتش، الذي يريد تدمير كل شيء، وعلى الأنقاض يريد أن يبني إيران الجديدة. صهيونية المستوطنين ووطنية يغئال عمير أضافت القوة للوطنية الدينية المتطرفة، التي هزمت اليسار العلماني.

اليسار هزم والصهيونية أصبحت وطنية دينية متطرفة بشكل كامل. أجيال من الطلاب تعلموا الاعتقاد أن المساواة وحقوق المواطن هي يسارية مقيتة، اشكنازية، وليست وطنية. وأنه يمكن العيش بدونها وأنه يجب عليهم ضمان حماية أنفسهم من إيران.

اليساريون تنازلوا بسهولة. ففي الحكومة هم لم يمسوا ما هو مهم بالنسبة لمصوتيهم. وقد تنازلوا عن ادعاءات الحكم واهتموا بأنفسهم وتحولوا إلى برجوازيين تماما وحسنوا وضعهم على اعتبار أنهم إسرائيل الأولى وضغطوا أنفسهم في الحظائر السياسية الصغيرة التي خصصها لهم ميرتس وحزب العمل. وقد تنازلوا عن السياسية وعن تجنيد الفقراء والضعفاء في صفوفهم.

الفراغ الذي نشأ ملأته الوطنية الدينية المتطرفة. الفقراء والمضطهدون انضموا إليها. الليكود أقنع المضطهدين أن هذا مصيرهم، وأن الاشتراكية هي اختراع شيوعي. وما بقي لهم هو شكر بيبي المستعد، للدفاع عنهم من الأعداء الذي هو دائما أول من يشخصهم.

هذه هي صهيونيتهم، وألف صهيونية مثل نعمة لزيمي لن تجلبهم لحزب العمل. الفجوة بين حزبها وناخبيه آخذة في الاتساع. الناخبون أرادوا حزبا أيديولوجيا ولكنهم حصلوا على حزب عملي. لقد انزلق ميرتس والعمل إلى جنة عدن السياسية، إلى الوسط، إلى قائمة فيها جنرال وامرأة شرقية وأثيوبي للزينة، وبالأساس بدون عرب. ميرتس والعمل يتمسكان بكل ذريعة تبرر تجاهل قيم اليسار الأساسية والانضمام لمن يعارضها.

اليساريون أمام خيارين انتخابيين. الأول، ساذج وتقليدي، وهو انتخاب من مواقفه أقرب إلى مواقف اليساري. الثاني يسمى “إغلاق الأنف”. هذه هي المقاربة الحكيمة وعديمة الأحاسيس. الناخب يفحص كمحلل فرص المنتصر والخاسر، يغلق الأنف وينتخب من لا يحبه، لكنه يخيفه بدرجة أقل. اليساري الذي يغلق الأنف لن يؤيد في أي يوم حزبا يسارا غير موجود، حزب غير صهيوني يضم عربا ويهودا. والعرب فيه لن يضطروا إلى التعرج من أجل أن يشرحوا لماذا لا ينشدون النشيد الوطني، ولماذا حزب غير صهيوني هو الحزب الأكثر إسرائيلية؟.