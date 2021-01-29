اليسار يتحطم..

إسرائيل هيوم

من موتي توخفيلد 29/1/2021

في الأسبوع المقبل ستغلق قوائم المرشحين في لجنة الانتخابات المركزية، والاستطلاعات الأخيرة كفيلة بأن ترسم خريطة الأحزاب النهائية، بعد أيام طويلة من التراكض والمفاوضات بين الأحزاب ستصل أغلب الظن الى ذروتها في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، قبل لحظة من الموعد النهائي في منتصف الليل يوم الخميس.

يفيد استطلاع “مأجار محوت” بإدارة البروفيسور اسحق كاتس والذي أجري بناء على طلب “إسرائيل اليوم” بأن المشاكل في كتلة اليسار ليست أكبر بكثير من المشاكل في كتلة اليمين. فبينما كثرة الأحزاب هناك كفيلة بأن تؤدي الى ضياع الكثير من الأصوات بسبب الأحزاب التي لا تجتاز نسبة الحسم، في كتلة اليمين، بعد قرار سموتريتش التنافس منفصلا عن يمينا، فإن حزبه بعيد عن أن يجتاز نسبة الحسم.

وحسب الاستطلاع، فإنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 28 مقعدا. بعد بضعة حراكات وتغييرات يثبت يئير لبيد مكانته كرئيس الحزب الأكبر بعده؛ إذ يحصل يوجد مستقبل في الاستطلاع على 15 مقعدا. أمل جديد لجدعون ساعر يواصل الهبوط البطيء والثابت ويصل الآن الى 13 مقعدا فقط. يمينا برئاسة نفتالي بينيت يحصل على 11 مقعدا ويواصل التعزز بسبب ارتباطه مع الشولمانيين.

باقي نتائج الاستطلاع: حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي يجتاز بشكل مستقر مع خمسة مقاعد. وكذا أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس يجتاز مع 5 مقاعد. يهدوت هتوراة 7، شاس 9، إسرائيل بيتنا 6، القائمة المشتركة 11، ميرتس 6.

أما التغييرات الكبرى فتوجد بالذات في أسفل القائمة. فبينما يتحطم حزب “الإسرائيليين” برئاسة رون خولدائي وآفي نسنكورن الى ما دون نسبة الحسم فيحصل على 0.6 % فإن الحزب الاقتصادي ليرون زليخا يجتازها ويحصل على 4 مقاعد. أحزاب أخرى لا تجتاز: تيلم برئاسة وغي يعلون، تنوفا لعوفر شيلح، حزب القدامى لداني ياتون وحزب ورقة خضراء. وفي اليمين أيضا، فإن البيت اليهودي، الاتحاد الوطني وقوة يهودية -ثلاثة أحزاب لا تجتاز نسبة الحسم كل بمفرده.

فحص الاستطلاع، ماذا ستكون النتيجة في حالة اتحادات واسعة في كتلة اليسار حين تشكل ميراف ميخائيلي، رون خولدائي، عوفر شيلح، يرون زليخا وبوغي يعلون قائمة واحدة، في مثل هذه الحالة تتلقى القائمة 13 مقعدا، الليكود يبقى مع 28 بينما جدعون ساعر ينزل الى 12.

الارتباطات تنجح

ماذا سيحصل اذا ما اتحد في اللحظة الأخيرة جدعون ساعر ونفتالي بينيت في قائمة مشتركة واحدة؟ في هذه الحالة سيكون المجموع أكبر من عدد أجزائه، فيحصل الرجلان على 25 مقعدا. الليكود في هذه الحالة 27 مقعدا. وماذا يحصل إذا ما قرر يئير لبيد ورون خولدائي التعاون في قائمة واحدة؟ في هذه الحالة تحصل قائمتهما على 19 مقعدا. ومع أن الفارق مع الليكود سيبقى كبيرا، إلا أنه سيتقلص. جدعون ساعر يحصل في مثل هذه الحالة على 11 مقعدا.

البؤرة – الاقتصاد

فحص الاستطلاع؛ ما الذي يوجد على جدول أعمال المواطنين عند وصولهم الى التصويت. بشكل مفاجئ تبين أن الموضوع الاقتصادي هو الأكثر حرجا؛ حيث قال 39 % من أصحاب الرأي إن هذا الموضوع سيؤثر بالشكل الأكبر على تصويتهم. أما الكورونا فنالت 8 % من اهتمام الجمهور. 19 % قالوا إن رئيس القائمة سيؤثر على تصويتهم. 18 % اعتبروا مسألة الدين والدولة هي الأولى، فيما اعتبر 16 % الجانب السياسي-الأمني في رأس الاهتمام.