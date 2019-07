اليسون : لا مجال للخطأ أمام الأرجنتين

بيلو هوريزونتي (البرازيل) – رأى اليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل لكرة القدم ، أن منتخب “السيليساو” يجب أن يكون في قمّة تركيزه لإيقاف خطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما “فجر الأربعاء” في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا ، مستفيداً من خبرة اقصائه مرتين توالياً بدوري أبطال أوروبا.

في أبريل (نيسان) 2018 ، كان اليسون حارسا لفريق روما الإيطالي عندما أقصى “الذئاب” فريق برشلونة الإسباني من الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال ، حينما فاز ايابا 3-0 معوضا خسارة كبيرة ذهابا 4-1، ليحقق روما مفاجأة مدوية.

وبالعام التالي، استقبل اليسون مع ليفربول الانجليزي ، هدفين من ليونيل ميسي ذهابا (3-0)، لكنه حافظ على نظافة شباكه ايابا مساهما في قلب النتيجة الى فوز 4-0 وبلوغ فريقه النهائي، ممهدا للقب أوروبي جديد لفريقه الانجليزي.

وقال الحارس البالغ من العمر (26 عاما) في صحفية من ملعب (مينيراو) عشية المواجهة المنتظرة : “كل مباراة لها تاريخها ، المباراة مع روما ثم مباراة ليفربول ، ولحسن الحظ كانت الخاتمة فوز فريقي”.

وتابع : “الأهم أننا فزنا بفضل القوة الجماعية لتلك الفرق ، واليوم سيكون الأمر مماثلا ، أملك تجربتين مهمتين ، لكن اليوم لا مجال لدي للخطأ”.

