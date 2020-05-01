اليعقوب لـ”الغد”: قطاع الإنشاءات يجب أن يعود للعمل بكامل طاقته

محمد الكيالي

عمان- قال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، إن قطاع المقاولات والإنشاءات، مشغل لجميع القطاعات في المملكة وتعطله، تعطل للجميع.

وأضاف اليعقوب في تصريح لـ”الغد”، أن قطاع المقاولات تأثر على نحو مباشر وغير مباشر بالفترة الماضية، لافتا إلى أن التأثر المباشر جاء بعد ترك المقاولين لمشاريعهم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن هذه المشاريع لها برامج تنفيذ وتسليم وبرنامج مالي.

وأوضح أن القطاع تأثر ماليا بشكل كبير، لافتا إلى أن النقابة ستنفذ دراسة، بدءا من اليوم، حول الأثر المالي والقانوني لجائحة كورونا على القطاع، وستنشرها بعد أسبوع، لتبيان جميع الأرقام الخاصة بخسائر القطاع مؤخرا.

ولفت إلى أن هذه البرامج تزعزع عملها، مبينا أن الجائحة أثرت بشكل كبير على القطاع، من ناحية التنفيذ الزمني ومن التدفق المالي لهذه المشاريع، بسبب وقف العمل بشكل مفاجئ.

وشدد اليعقوب على أن عاملي القطاع، تأثروا بنتائج سلبية عديدة الفترة الماضية، وتقطعت بهم سبل الحياة اليومية، بخاصة وأن هناك نسبة كبيرة من هؤلاء هم من العمالة اليومية.

واعتبر أن أكثر من 30 % من الأردنيين يعملون في القطاع والمهن المساندة له، مضيفا أن صناعة الإنشاءات كبيرة في الأردن والعالم، وأن الدول استثمرت وضخت أموالا لتشغيل هذا القطاع، لأنها تعلم أهميته على في اقتصادياتها.

وحول العودة التدريجية لعمل الموظفين في المراكز والمحافظات وتصديق العقود من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثالثة عصرا، بقرار من رئاسة الوزراء، أكد اليعقوب أن القطاع، لا يعود إلا بشكل كامل وليس تدريجيا، داعيا لفتح القطاع بشكله السابق وعودة القطاعات للعمل.