اليعقوب يطالب بضم “الانشاءات” للقطاعات الأكثر تضررا

عمان- الغد- اكد نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ضرورة دعم قطاع الانشاءات وحل كل المشاكل والقضايا التي تواجهه.

واشاد اليعقوب باشارة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الى قطاع الانشاءات في بيان رد الحكومة على مداخلات النواب، باعتبار ان له دورا اساسيا في الاقتصاد الوطني.

واشار الى العديد من القضايا التي تواجه قطاع المقاولات المتعثر منذ عدة سنوات، والتي عمقتها جائحة كورونا وما رافقها من اجراءات زادت من مشاكل القطاع وزادت من خسائره.

وقال انه اكد لرئيس الوزراء خلال استقباله مجلس النقباء، ان هناك الكثير من الملفات التي اصبح من الضروري مواجهتها وحلها، ومن ابرزها تدني فرص العمل في القطاعين العام والخاص امام المقاولين خاصة بعد اقرار موازنة الحكومة الاصعب على الوطن، والاعباء الضريبية الكبيرة خاصة ضريبة الدخل وتطبيق قانون البناء الوطني وتطبيق المعادلة السعرية.

وطالب اليعقوب خلال اللقاء بادراج قطاع المقاولات ضمن القطاعات الاكثر تضررا.

وبين ان النقابة ستعرض مطالبها في اللقاء الذي سيجمع الرئيس بالنقابات المهنية في مجمع النقابات ، مبينا ان الرئيس وافق على طلب مجلس النقباء زيارة مجمع النقابات المهنية قريبا لبحث الشؤون النقابية ومطالب النقابات.