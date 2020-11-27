اليكس يعتزم قضاء أعياد الميلاد في بلاده

عمان – الغد – يعتزم المدير الفني في اتحاد كرة القدم، الهولندي اليكس، الحصول على إجازة في الثلث الأخير من الشهر المقبل، لقضاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة في بلاده.

ويرى اليكس أن الموعد المناسب للحصول على إجازته، هو الشهر المقبل، ليتمكن من قضاء العطلة برفقة عائلته.

ويتوقع أيضا أن يقضي المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمنانز، عطلة أعياد الميلاد في بلاده، حيث يتواجد حاليا هناك.

ولم يعلن فيتال رسميا عن رغبته بالاستمرار في بلجيكا خلال الفترة المقبلة، لكن المؤشرات ترجح استمراره هناك حتى مطلع العام المقبل. – (أخبار النجوم)