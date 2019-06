“اليوبيل” تحصد جائزة “المدرسة الأكثر نجاحا” بمسابقة Genius Olympiad

عمان-الغد- حازت مدرسة اليوبيل على جائزة “المدرسة الأكثر نجاحا” بمسابقة Genius Olympiad العالمية والمنعقدة في نيويورك. وهي مسابقة دولية للمدارس الثانوية تسعى لتعزيز الفهم العالمي حول قضايا البيئة من خلال العلوم الأساسية والفنون والكتابة الإبداعية و الروبوتات.

وشارك 18 طالب وطالبة من المدرسة من خلال مشاريع علمية ابداعية مختلفة وحصدوا الجائزة الكبرى في المسابقة وعلى جائزة خاصة (منحه من جامعه نيويورك) و ميدالية ذهبية، وفضية واحدة، وثلاث ميداليات برونزية، وخمس ميداليات شرف.

حيث حصل الطلبة التالية أسماؤهم على الجائزة الكبرى والميدالية الذهبية:

• حلا الجابري و رعد الكلوب عن مشروعهما ” ADIRIS – Alzheimer’s Disease Screening by Detecting Amyloid Plaques through Iris Imaging ” في مجال العلوم

الجائزة الخاصة ( منحه جزئيه من جامعه نيويورك)

• تالا الناطور عن مشروعها ” REMOVAL OF NI IONS FROM ELECTROPLATING WASTEWATER USING NANO KAOLINITE EXTRACTED FROM SWEILEH SAND DEPOSITS” في مجال العلوم

حصل الطلبة التالية أسماؤهم على الميداليات الفضيه:

• أوس مرعي عن مشروعه ” AVOIDING CAR ACCIDENTS CAUSED BY ANIMALS, USING ULTRASONIC WAVES” في مجال العلوم

حصل الطلبة التالية أسماؤهم على الميداليات البرونزية:

• لارا البربراوي عن مشروعهما ” ALBEDO PAPER ” في مجال العلوم

• ساميه جلال عن مشروعها بعنوان ” SYNTHETIC HOME” في مجال الكتابة الإبداعية.

حصل الطلبة التالية أسماؤهم على ميداليات شرف:

• حمزة الحايك عن مشروعه ” SELF REDUCTION OF DUST PARTICLES ON SOLAR CELLS” في مجال العلوم

• ليان خريسات عن مشروعها ” EYE SIGHT IN DARK LIGHT” في مجال العلوم

• عبدالرحمن سعد عن مشروعه ” INDOOR BLIND NAVIGATION SYSTEM” في مجال العلوم

• عمر إبراهيم عن مشروعه ” INDUSTRIAL AND CHEMICAL USES OF EXTRACT AND BIOMASS OF AZADIRACHTA INDICA”. في مجال العلوم

• تارا بركات وعبدالرحمن عقل عن مشروعهما ” AKETA:A DEVICE THAT DETECTS PEANUT’S PRESENCE IN FOOD”في مجال العلوم.