اليورو يبلغ أدنى مستوى في 4 أشهر

لندن- نزل اليورو أمس لأدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن سجل الناتج الصناعي الألماني أكبر تراجع له في عشر سنوات في كانون الأول (ديسمبر) إلى جانب دفعة جديدة من بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة والتي شجعت المستثمرين على شراء الدولار.

وحقق الدولار مكاسب في الجلسات الأخيرة بفضل البيانات القوية. واستفاد أيضا من إحجام المستثمرين عن العملات عالية المخاطر في الوقت الذي يقيمون فيه تداعيات تفشي الفيروس التاجي بالصين، حيث يواصل عدد الوفيات الزيادة.

وانصب التركيز على بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، والتي من المتوقع أن تؤكد أن سوق العمل بأكبر اقتصاد في العالم في وضع قوي.

ونزل اليورو لمستوى منخفض عند 1.0948 دولار، منخفضا 0.3 %، لتبلغ خسائره منذ يوم الاثنين 1.2 %، متجها نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 % إلى 6.997 يوان للدولار.

وخسر الدولار الأسترالي، المرتبط عادة بالتطورات الصينية، 0.7 % ليسجل 0.6672 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي توقعات النمو ضمن تقديراته الاقتصادية الفصلية. وهبط الدولار الأميركي، الذي يتجه لتحقيق أكبر صعود أسبوعي أمام الين منذ تموز (يوليو) 2018، 0.2 % مسجلا 109.81 ين.- (رويترز)