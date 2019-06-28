اليورو يتجه صوب أكبر انخفاض شهري في 17 شهرا

لندن – استقر اليورو اليوم الجمعة لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في 17 شهرا في الوقت الذي يتساءل فيه المتعاملون عن المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتعثر وتعزيز التضخم.

ومن المتوقع أن يسجل تضخم منطقة اليورو في شهر يونيو حزيران، المقرر صدور بياناته في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، 1.2 بالمئة وهو ما يأتي دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ ما يقل قليلا عن اثنين بالمئة. وتعهد صانعو السياسات بضخ مزيد من التحفيز إذا اقتضت الضرورة لكن المستثمرين يشككون في الأمر.

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1384 دولار. وعلى أساس شهري، تتجه العملة الموحدة للانخفاض 1.6 بالمئة.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 96.217، ولم يسجل المؤشر تغيرا يذكر في الأسبوع.

وتأمل الأسواق أيضا في أن يتمخض اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مجموعة العشرين التي تُعقد في مدينة أوساكا باليابان عن إحراز تقدم بشأن التجارة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع شي في الساعة 11:30 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.

وجرى تداول الدولار عند 107.66 ين، دون أن يسجل تغييرا يسجل خلال الجلسة لكنه يتجه صوب الارتفاع 0.3 بالمئة هذا الأسبوع إذ تتعافى العملة الأمريكية من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 106.77 ين الذي بلغته يوم الثلاثاء. (رويترز)