اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 17 يوماً مقابل الدولار

الغد- قفز اليورو لأعلى مستوى في 17 يوما مقابل الدولار اليوم الجمعة في الوقت الذي زادت فيه عائدات السندات الحكومية الألمانية في ظل اعتقاد المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي انتهى من تحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتعثر بعد أن خفض أسعار الفائدة يوم الخميس.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 بالمئة وقال إنه سيستأنف شراء سندات بمعدل 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني لأجل غير مسمى.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1096 دولار بعد أن قفز في وقت سابق إلى 1.11095 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 27 أغسطس آب. وزاد عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في ستة أسابيع عند سالب 0.48 بالمئة.

وفي اليوم السابق، نزلت العملة الموحدة لفترة وجيزة دون 1.10 دولار. وكان دويتشه بنك توقع أن يتراجع اليورو دون 1.10 دولار وبعد أن حدث ذلك حاليا، قال البنك الألماني إنه تحول إلى الحياد بشأن العملة الموحدة.

وارتفع الدولار أثناء الليل مقابل الين الياباني بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد إبرام اتفاق تجاري مؤقت مع الصين، ثم تخلت العملة الأمريكية عن بعض تلك المكاسب.

وهبطت العملة الأمريكية في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 107.99 مقابل الين بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى في ستة أسابيع عند 108.265.

كما ارتفع اليوان الصيني أيضا في تعاملات الأسواق الخارجية لأعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 7.0330 مقابل الدولار في ظل التفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين. ونزل الدولار مقابل اليوان في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 7.0752.

في الوقت ذاته، دفع انحسار المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وضعف الدولار، الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2435 دولار يوم الجمعة.

ومقابل اليورو، كانت مكاسب العملة البريطانية أقل، إذ انخفض اليورو مقابل الاسترليني في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 89.25 بنس. (رويترز)