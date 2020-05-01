اليورو يستقر والدولار ينخفض

لندن – استقر اليورو مقابل الدولار الأميركي أمس، بعد أن ارتفع في اليوم السابق لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل تدفقات نهاية الشهر وإثر أنباء بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكلفة القروض للبنوك.

وكانت معظم أوروبا في عطلة أمس بمناسبة يوم العمال العالمي، وكذلك الكثير من دول آسيا، لكن الشهر الجديد يجلب مجموعة جديدة من المخاوف للمستثمرين إذ ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا إلى 3.3 مليون على مستوى العالم، وبلغت حالات الوفاة ما يزيد على 230 ألفا.

وانخفض الدولار الأميركي قليلا مقابل العملة اليابانية أيضا، ليتداول عند 107.07 ين، على الرغم من أن مؤشرا آخر للمصاعب في الأسواق، الدولار الأسترالي، انخفض بنسبة واحد بالمئة إلى 0.6447 وهو أدنى مستوياته منذ يوم الثلاثاء الماضي.

كما هبط الدولار الكندي 0.5 بالمائة إلى 1.4016 مقابل نظيره الأميركي.

ويعزو محللون التحركات إلى أداء ضعيف للأسهم في الولايات المتحدة.

وتخلى الجنيه الاسترليني عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق، ليتداول منخفضا 0.4 بالمائة مقابل الدولار واليورو عند 1.2550 دولار و87.31 بنس على التوالي. – (رويترز)