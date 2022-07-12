اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما ويقترب من مستوى الدولار

هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الاثنين بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.3 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002 .

وارتفع الدولار 1.14 بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2002 .

(رويترز)